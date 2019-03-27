FİNANS

"Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı"

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu: - "Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı. Türk çayını, ince belli bardağı herkes biliyor. Hatta ince belli bardağı mağazalarımızda satıyoruz, çok talep görüyor" - "Şu anda 25 ülkedeyiz. İnşallah bu yıl 28 ülkeye ulaşacağız. Franchise ile beraber toplam çalışan sayımız 10 bini geçti. Mağazalarımıza günlük 1 milyonun üzerinde müşteri giriyor" - "Londra'da Oxford Street'te dünya markalarından 2 mağazası olan çok azdır. Bizim ise Oxford Street'te 5 mağazamız var bu bizim gurur verici"

SİNAN BALCIKOCA - Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, dünyada Türk simidi ve ince belli çay bardağını bilmeyen kalmadığını belirterek, "Şu anda 25 ülkedeyiz. İnşallah bu yıl 28 ülkeye ulaşacağız. Franchise ile beraber toplam çalışan sayımız 10 bini geçti. Mağazalarımıza günlük 1 milyonun üzerinde müşteri giriyor." dedi.

Kavukcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in kendileri için verimli geçtiğini anlatarak, hızlı kararlar alıp yollarına devam ettiklerini söyledi.

Bu yıldan da umutlu olduklarını dile getiren Kavukcu, globalde yatırımlara devam edeceklerini ve 2019'da yeni pazarlara açılacaklarını vurguladı.

Kavukcu, geçen yıl cirolarının yüzde 65'ini yurt dışından sağladıklarını, bu yıl söz konusu oranı yüzde 75'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl yeni pazarlara giriyoruz. Girdiğimiz pazarlarda hızlı büyüyoruz. Olduğumuz ülkelerde hızlı şekilde büyümeye devam ediyoruz. Dünyanın her yerinde olacağız. Planlı şekilde büyümeye devam ediyoruz. 5 yıl içinde bin mağaza garantisini sağladık. Bu yılı 500'ün üzerinde mağaza ile kapatacağız. Yatırıma ve çalışmaya devam ediyoruz. Daha çok ihracata ihtiyacımız var. Bizim elimizden gelen çok çalışmak ve ihracat yapmak."

- "İnce belli çay bardağına yoğun talep"

Simidin etrafında bir dünya kurduklarını ve adına da "Simit Sarayı" dediklerini aktaran Kavukcu, "Türkiye'de simitçiyiz, dünyada 'bakery' (fırın) zinciriyiz. Bugün dünyadaki bakery zincirleri arasında ilk beşin içinde Simit Sarayı'nı görebiliriz. Bu kadar yaygın, bu kadar mağazası olan... Londra'da insanları kuyruğa dizebiliyorsak, bu bir başarı demektir." diye konuştu.

Kavukcu, dünyanın birçok ülkesindeki insanların kendilerine franchise talebinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Lübnan'da, Cezayir'de, Slovenya'da o yörelerin insanları bizden franchise alıyorsa, yatırım yapıyorsa, ülkemize ihracat parası veriyorsa, marka olmuşuz demektir. Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı. Türk çayını, ince belli bardağı herkes biliyor. Hatta ince belli bardağı mağazalarımızda satıyoruz, çok talep görüyor. İnşallah Türkiye'den gıdada bir dünya markası çıkıyor. Şu anda 25 ülkedeyiz. İnşallah bu yıl 28 ülkeye ulaşacağız. Franchise ile beraber toplam çalışan sayımız 10 bini geçti. Mağazalarımıza günlük 1 milyonun üzerinde müşteri giriyor. Londra'da Oxford Street'te dünya markalarından 2 mağazası olan çok azdır. Bizim ise Oxford Street'te 5 mağazamız var bu bizim gurur verici."

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Anahtar Kelimeler:
bursa ekonomi ihracat Simit Sarayı Türk Simidi

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