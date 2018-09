"Dünyadaki önemli sektörler içinde ilk 10'da artık bir Türk markası var"

BERLİN (AA) - EDA TOPCU - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Dünyadaki her sektörde, her grupta ilk 10'da artık yavaş yavaş Türk markasını görmeye başladık. Bir Türk markası ya da firması, şu an dünyadaki önemli sektörler içinde ilk 10 arasında oluyor." dedi.

Berlin'de gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı IFA 2018'de diğer Türk şirketlerle birlikte yerini alan Arzum, başta Türk kahve kültürünü dünyaya tanıtan OKKA olmak üzere önde gelen ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu.

IFA 2018 boyunca Türk ve yabancı konuklara Türk kahvesi ikram ettikleri standında ürünlerini sergileyen Arzum, bu yılki fuara daha geniş bir alanda katılım sağladı.

Fuar kapsamında AA muhabirine açıklama yapan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, sergiledikleri ürünlerle, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşmanın önemli olduğunu, bu kapsamda IFA tarzı fuarları önemsediklerini söyledi.

Almanya'nın bir fuarlar ülkesi olduğunu dile getiren, IFA'nın özellikle satın alma anlaşmaları açısından etkili olduğunu anlattı.