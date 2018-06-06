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"Dünyanın en büyük 500 şirketinin 134'ü Amerika merkezli"

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Akat: - "Dünyanın en büyük 500 şirketinin 134'ü Amerika merkezli" - "Dünyanın en büyük ithalatçısı olan Amerika'nın 2016 yılında ilk 5 tedarikçisi Çin, Meksika, Kanada, Japonya ve Almanya olarak sıralanmaktadır" - "ABD pazarında çok önemli fırsatlar var"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "Dünyanın en büyük 500 şirketinin 134'ü Amerika merkezli." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akat, Amerika'nın dünyanın en büyük tüketici pazarını temsil ettiğini ve dünyanın en büyük enerji üreticisi, tüketicisi ve ithalatçısı olduğunu söyledi.

Amerika'nın 2,3 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısı ve 1,5 trilyon dolar ihracat ile Çin'den sonra ikinci en büyük mal ihracatçısı konumunda olduğunu belirten Akat, "Nominal olarak dünya GSYİH'nin yüzde 22'sini oluşturuyor. Dünyanın en büyük 500 şirketinin 134'ü Amerika merkezli." açıklamasında bulundu.

Akat, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük ithalatçısı olan Amerika'nın 2016 yılında ilk 5 tedarikçisi Çin, Meksika, Kanada, Japonya ve Almanya. Çin 2007 yılından bu yana Amerika'nın en önemli tedarikçisi. Amerika açısından önemi artan diğer tedarikçiler arasında Güney Kore, Birleşik Krallık, Fransa, Hindistan ve İtalya öne çıkıyor. 2016 yılında Türkiye, Amerikan tedarikçileri arasında 33. sırada yer alıyor. Türkiye'nin Amerikan pazarından aldığı pay ise yüzde 0,3."

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- "Amerikan pazarında çok önemli fırsatlar var"

TABA-AmCham Başkanı Akat, Amerikan pazarında çok önemli fırsatların olduğunu söyledi.

Akat, Amerikan pazarında ciddi döner satışının olduğunu ama bunda Türklerin en büyük rakibinin ise Yunan ve Ermeniler olduğunu belirtti.

Amerikan pazarında çerez sektörünün büyük bir pazar olduğunu fakat Türkiye'deki gramaj ile Amerika'daki gramajın bir olmadığını kaydeden Akat, "Amerika'nın kullandığı bir standart var. O yüzden Türkiye'den çuvalla götürüp Amerika'da paketleme yaparsak daha büyük avantaj elde ederiz. Paketlenmiş üründe yüzde 7'ye varan vergiler var çuvalla götürdüğünüz zaman yüzde sıfır vergi var." açıklamasında bulundu.

Akat, "Aynı zamanda ürünlerimizi çeşitlendirmemiz lazım. Mesela Amerika'da sadece bir patlamış mısır dükkanı var ve içerisinde 300 değişik sos mevcut. Ürünü çeşitlendiriyor. Bizim Antep fıstığımız, fındığımız, kayısımız var. Bunları değişik soslar ile tatlandırıp 150 değişik çeşide çıkartarak onlara uygun standartlarda paketleyip verirsek Amerikan pazarında daha çok avantaj elde ederiz." dedi.

Akat, "Tekstil sektöründe ise Türkiye'de biz Fransız, Alman, İtalyan,İngiliz modasını çok hızlı takip ediyoruz. Aynı gün Türkiye'de oluyor. Fakat Amerika'da moda ile ilgili çok büyük bir takıntı yok. Amerikan halkı kalite,standart ve fiyat odaklı." diye konuştu.

Mermer sektöründe Türklerin Amerika'da başarısız olduğunu belirten Akat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'den yüzlerce sipariş bağlantısı yapılıyor. Her gün onlarca konteyner mermer gidiyor Amerika'ya. Türklerin arasında birlik beraberlik olmadığından dolayı 40 bin dolarlık nakliyede 200-300 dolar karla iş yapıyorlar. Malı alıyorlar toptancıya devrediyorlar. Toptancı büyük karı yapıyor. Bunun sebebi Türklerin orada kendi arasında rekabet yapması. Amerika'da mermer sektöründe pastayı İtalyan'lar götürüyor. Çinlilerde İtalyanları takip ediyorlar. Biz 3 milimetre mermer yaparken, İtalyanlar 1 milimetre mermer yapıyor. 1 milimetre olan mermeri 5 misli fiyata satıyorlar. Önemli olan burada markalaşıp birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek."

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Amerikan pazarı Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osma

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