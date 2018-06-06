İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "Dünyanın en büyük 500 şirketinin 134'ü Amerika merkezli." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akat, Amerika'nın dünyanın en büyük tüketici pazarını temsil ettiğini ve dünyanın en büyük enerji üreticisi, tüketicisi ve ithalatçısı olduğunu söyledi.

Amerika'nın 2,3 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısı ve 1,5 trilyon dolar ihracat ile Çin'den sonra ikinci en büyük mal ihracatçısı konumunda olduğunu belirten Akat, "Nominal olarak dünya GSYİH'nin yüzde 22'sini oluşturuyor. Dünyanın en büyük 500 şirketinin 134'ü Amerika merkezli." açıklamasında bulundu.

Akat, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük ithalatçısı olan Amerika'nın 2016 yılında ilk 5 tedarikçisi Çin, Meksika, Kanada, Japonya ve Almanya. Çin 2007 yılından bu yana Amerika'nın en önemli tedarikçisi. Amerika açısından önemi artan diğer tedarikçiler arasında Güney Kore, Birleşik Krallık, Fransa, Hindistan ve İtalya öne çıkıyor. 2016 yılında Türkiye, Amerikan tedarikçileri arasında 33. sırada yer alıyor. Türkiye'nin Amerikan pazarından aldığı pay ise yüzde 0,3."