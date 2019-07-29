FİNANS

"Dünyanın en büyük doğal gaz depolama alanını inşa ediyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "(Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi) Projeyle buradaki 1,2 milyar metreküp kapasiteyi inşallah 5,4 milyar metreküpe ulaştırmış olacağız. Böylelikle günlük geri üretim kapasitemiz 80 milyon metreküpe çıkmış olacak" - "Bu alanda dünyada tuz lobları içerisinde doğal gaz depolama alanı olarak inşa edilen bu kapasitede başka bir proje yok. Dolayısıyla dünyanın en büyüğünü buraya inşa ediyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'ne ilişkin, "Projeyle buradaki 1,2 milyar metreküp kapasiteyi inşallah 5,4 milyar metreküpe ulaştırmış olacağız. Böylelikle günlük geri üretim kapasitemiz 80 milyon metreküpe çıkmış olacak." dedi.

Dönmez, bazı programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da, ilk olarak Vali Ali Mantı'yı makamında ziyaret etti.

Burada şeref defterini imzalayan Dönmez, Mantı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Dönmez, valilik makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray'a Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin temel atma töreni için geldiklerini söyledi.

- "Dünyanın en büyüğünü buraya inşa ediyoruz"

Aksaray'ın projeye ev sahipliği yaptığını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"Projeyle buradaki 1,2 milyar metreküp kapasiteyi inşallah 5,4 milyar metreküpe ulaştırmış olacağız. Böylelikle günlük geri üretim kapasitemiz 80 milyon metreküpe çıkmış olacak. Bu alanda dünyada tuz lobları içerisinde doğal gaz depolama alanı olarak inşa edilen bu kapasitede başka bir proje yok. Dolayısıyla dünyanın en büyüğünü buraya inşa ediyoruz. Ayrıca bugün 1 megavattlık güneş santralinin de açılışını yapacağız. Böylece depolama tesisinde ihtiyacımız olan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan elde etme imkanına kavuşmuş olacağız."

Dönmez, daha sonra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Dönmez'e burada tablo içerisinde el işçiliğiyle yapılmış kaftan hediye edildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Konya

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