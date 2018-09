Dünya’nın en büyük finans merkezi ABD :New Financial

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Düşünce kuruluşu New Financial’ın oluşturduğu Uluslararası Finans Merkezleri Endeksi’nde ABD hem uluslararası hem de iç piyasa hareketlerinde Dünya’nın en büyük finans merkezi oldu.

New Financial’ın verilerine göre:

“ABD 100 üzerinden 79 puan alarak 39 puanlık büyük bir farkla, hem iç piyasa hareketlerinde hem de uluslarası aktivitelerde Dünya’nın en büyük finans merkezi oldu.

“Birleşik Krallık 100 üzerinden 40 puan alarak ikinci oldu. Avrupa ülkeleri ile Birleşik Krallık arasındaki fark, ABD ve Birleşik Krallık arasındaki farktan yüksek gerçekleşti.

“Endekste Çin üçüncü en büyük finanas merkezi olarak yer alırken, bunun sebebi olarak Çin’in, görece olarak zayıf kalan uluslararası finans sektörünü karşılayabilecek oldukça büyük bir iç piyasası olması gösterildi.

éAvrupa ekonomilerinin performansları ise karışık seyretti. Almanya 7., Fransa 8., Hollanda 9., İspanya 20. ve İtalya 22. sırada yer aldı.

“Birleşik Krallık’ın ham finansal ölçümleri, ülkenin finansal hareketlerinin Fransa ve Almanya’nın neredeyse üç katı büyüklükte olduğunu ortaya koydu. Birleşik Krallık’ın iç piyasa hareketleri 100 üzerinden 19 puan olurken, ülkenin, Brexit ile birlikte risk altına giren, uluslararası hareketleri 100 üzerinden 46 puan olarak açıklandı.

İç piyasa hareketlerinde ABD endekste, 14 ölçümün 11’inde en büyük piyasa olarak, 92 puanla ilk sırayı aldı.

“Uluslararası finans hareketlerinde de ABD 72 puanla endeksin ilk sırasında yer aldı.

“İç piyasa ve uluslararası piyasa hareketleri, finans dışı şirketler hariç tutularak, incelendiğinde ham finans ölçeğinde ABD 82 puanla ilk sırada yer aldı.

“Hayat kalitersi, altyapı ve beşeri sermaye gibi ölçütlerin yer aldığı finans dışı sektör ölçümlerinde ise İsviçre, Lüksemburg ve İrlanda gibi küçük yüzçlçümüne sahip ülkeler ilk sıralarda yer aldı.