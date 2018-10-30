"Dünyanın en büyük ilk 6 bankası Çinli"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Çınar, "Dünyanın en büyük bankaları listesinde 2015 yılında dünyanın ilk 10 bankası arasında hiçbir Çinli banka yok iken, bugün söz konusu listede ilk 6 banka Çinli. Bu bence çok önemli bir ilerleme." dedi.

Çınar, Okan Üniversitesi’nin Tuzla kampüsünde düzenlenen "Kuşak ve Yol Projesi’nde Türkiye ve Çin Menşeli Şirketler ve Yatırımları" başlıklı Türkiye-Çin Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, DEİK’in web sitesinde düzenli olarak yayımlanan ülke raporlarının uluslararası girişimcilik fikri bulunan gençlere fayda sağlayacağını ifade etti.

Yol ve Kuşak projesini 2011 yılından bu yana çalıştığını, projenin geleceği şekillendirilecek boyutta olduğunu belirten Çınar, küresel kamuoyunun Çin-ABD ticaret savaşlarını şu sıralar popülist yönüyle dinlediğini söyledi.

Çin’in ithalatçı kimliğini öne çıkarttığını vurgulayan Çınar, Çin’in ilk defa 5-10 Kasım'da Şanghay’da İthalat Fuarı’nı düzenleyeceğini bildirdi. Çınar, "Çin, kendisinin mal alacağı, ona mal satacak ülkeleri, satıcıları ülkesine davet ediyor ve onlarla bir araya gelmek istiyor. Bu oldukça kıymetli bir organizasyon. Ülkemizden bu organizasyona 40 tane seçili firma katılacak. Biz de DEİK olarak orada olacağız. Programı çok ciddi anlamda destekliyoruz." ifadelerini kullandı.