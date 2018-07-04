FİNANS

Dünyanın en büyük ilk dört bankası Çin’de

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 19:36 | Son Güncelleme

The Banker dergisince hazırlanan listeye göre dünyanın en büyük bankası 324 milyar dolarlık sermayesiyle Industrial and Commercial Bank of China olurken, onu China Construction Bank, Bank of China ve Agricultural Bank of China izledi

LONDRA (AA) - Financial Times gazetesine bağlı The Banker dergisince hazırlanan dünyanın en büyük bankaları listesinde ilk dört sıraya Çin bankaları yerleşti.

Derginin düzenli olarak her yıl duyurduğu “En Büyük 1000 Banka” içerisinde ilk dört sırada Çin bankaları yer aldı.

Dünyanın en büyük bankası 324 milyar dolarlık sermayesiyle (Tier 1) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) olurken, ikinci sırada 272 milyar dolarlık sermayesi ile China Construction Bank yer aldı.

Bank of China 224 milyar dolarlık sermayesi ile üçüncü, Agricultural Bank of China ise 218 milyar dolarlık sermayesi ile dördüncü sırada yer edindi.

Beşinci sıraya 209 milyar dolarlık sermayesi ile JP Morgan Chase, altıncı sıraya da 191 milyar dolarlık sermayesi ile Bank of America yerleşti.

Wells Fargo 178 miyar dolarlık sermayesi ile yedinci, Citigroup 165 miyar dolarlık sermayesi ile sekizinci sırada yer aldı. 153 miyar dolarlık sermayesi ile Japon Mitsibushi UFJ bankası ise dokuzuncu sırada geldi. İngiliz HSBC bankası HSBC’ ise ise 151 milyarlık sermayesi ile onuncu oldu.

The Banker’dan yapılan açıklamada, Avrupa bankalarının durumunun iyileşmeye başladığı belirtilirken, Avrupalı bankaların küresel bankacılık karlılık pastasındaki payını yüzde 13’ten yüzde 20’ye yükselttiği belirtildi.

Açıklamada bu yıl ilk kez dünyanın en büyük dört bankasının Çinli bankalar olduğu aktarılırken, Çinli bankaların küresel bankacılık karlılığının üçte birine sahip olduğu kaydedildi.

324 milyar dolarlık sermayesiyle dünyanın en büyük bankası konumunda olan Industrial and Commercial Bank of China’nın (ICBC) toplam sermayesini 43 milyar dolar artırdığı, Çinli bankaların toplamda sermayesini yüzde 20 seviyesinde (337 milyar dolar ) seviyesine çıkarttığı kaydedildi.

The Banker Editörü Brian Caplen, derginin sıralamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Sıkıntılı bir sürenin sonunda nihayet Avrupa bankalarında iyileşme görüyoruz. Yunanistan ve Portekiz bankalarında kayıplar daha azken, Hollanda, İspanya ve İngiltere’de daha fazla. Kredilerinde sermaye ve karlılık açısından görülen artış Çinli bankalar ile ABD bankaları arasındaki mesafe açılıyor. Hindistan’da ise bankalar için berbat bir yıldı. Çünkü Hindistan Merkez Bankası bankalardan bilançolarını temizlemelerini istedi."

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Anahtar Kelimeler:
banka bankacılık Çin Londra The Banker

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