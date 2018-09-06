Dünyanın en büyük offshore rüzgar çiftliği üretime hazırlanıyor

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Dünyanın en büyük offshore rüzgar çiftliği Birleşik Krallık'ın İrlanda Denizi'ndeki Cumbria kıyılarında üretime hazırlanıyor.
Toplam 20 bin futbol sahası genişliğindeki bir alana 1 milyar sterlin yatırım ile kurulmakta olan offshore rüzgar çiftliğinde 102 türbin yer alacak. Bu rüzgar çiftliği 600 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. İrlanda Denizi'ne kurulan çiftlik için inşaat çalışmaları 2015'te başlamıştı.
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