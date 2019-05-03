FİNANS

Dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi Afrika’da açılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Resmi açılışının 30 Mayıs'ta yapılması beklenen Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi’nin (AfCFTA), tüm Afrika ülkelerinin katılması durumunda, "dünyanın en büyük tek pazarı" olması bekleniyor.

Gonca Yağcı / İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Resmi açılışının 30 Mayıs'ta yapılması beklenen Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi’nin (AfCFTA), tüm Afrika ülkelerinin katılması durumunda, "dünyanın en büyük tek pazarı" olması bekleniyor.
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayımladığı açıklamada, AfCFTA'nın 55 Afrika ülkesinde 4 trilyon dolar değerinde yatırım ve harcama potansiyeli bulunduğu vurgulandı.
WEF açıklamasında, AfCFTA’nın Afrika kıtasındaki girişimcilere daha geniş pazarlara erişmesini sağlayacağı ifade edildi.
Hazırlanan tek pazar anlaşması, Afrika kıtasındaki işletme ve girişimclere rekabeti, yeniliği ve uzun vadede Afrikalıların refahını sağlayacak serbest bir ticaret alanı yaratılmasını amaçlanıyor.
Açıklamaya göre, bugüne kadar aralarında Kenya, Mısır, Senegal, Güney Afrika, Çad, Gana ve Ruanda’nın da bulunduğu 22 Afrika ülkesi anlaşmaya imza verdi. Bu sayı, serbest ticaret bölgesinin uygulamaya konulması için yeterli olacak.
1.2 milyar nüfusun olduğu Afrika’da potansiyel pazar payının 2.3 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Nijerya, Güney Afrika ve Mısır Afrika kıtasındaki gayri safi milli hasılanın yüzde 50'sini oluşturuyor.
Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu’na göre, ticaret bölgesinin çalışmaya başlamasıyla birlikte Afrika serbest ticaretinin 2020 yılına kadar Afrika kıtasının ticaretinin yüzde 52’sinden fazlasını gerçekleştirecek.

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