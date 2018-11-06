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Dünyanın en büyük yakıt ikmal sistemi İstanbul Havalimanı'nda

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemlerine sahip olan İstanbul Havalimanı yakıt sistemleri, IATA tarafından yapılan denetimde başarılı oldu

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemlerine sahip olan İstanbul Havalimanı yakıt sistemleri, "Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yapılan denetimden başarılı bir şekilde geçti. Bu vesile ile 31 Ekim'deki ilk uçuşlarda kullanılan yakıtlar uçuş öncesi onay almış oldu.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, 29 Ekim'de gerçekleştirilen açılış öncesinde IATA tarafından yapılan kontrollerde yakıt sistemlerine onay verildi.

İstanbul Havalimanı, 300 bin metreküp depolama kapasitesine sahip tank sahası, yaklaşık 105 km boru hattı, 512 uçak ikmal noktası, 73 ikmal aracı ile dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemine sahip oldu.

IATA tarafından, 29 Ekim açılışı öncesinde Türk Hava Yolları, Lufthansa, Onur Air, SunExpress havayollarının temsilcilerinin de bulunduğu 5 kişilik uzman bir ekip tarafından, 2 gün boyunca incelemelerde bulunuldu.

Yakıt sistemlerinin IATA standartlarına uygun şekilde devreye alınma kayıtları ve sistemler üzerinde birçok noktadan alınan yakıt numuneleri, denetçiler tarafından incelendi ve akredite laboratuvarlar tarafından yapılan testler sonucunda yakıtın uygunluğuna onay verildi.
İstanbul Havalimanı'nda apronda park pozisyonunda bulunan uçaklara yakıt ikmalini simule eden testler yapıldı, uçak ikmal araçlarının özellikleri incelendi. Hatlar üzerinden ve uçak ikmal araçlarından, yakıt numuneleri de alındı.

- "İlklere ve enlere imza attığımız projeleri dünya ile paylaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, havalimanı'nda bulunan yakıt ikmal sistemlerinin ve araçlarının dünyanın en büyüğü olmasının yanı sıra en gelişmişi olduğunu belirtti.
Samsunlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'nda dünya çapında ilklere ve enlere imza attığımız projeleri dünya ile paylaşmaya devam ediyoruz. Bu enlerden biri de yakıt ikmal konusundaki yetkinliğimiz oldu. Standart yakıt ikmal araçlarında bulunan filtreler ve ekipmanlar uçakları sudan, partikülden ve aşırı basınçtan koruyor, İstanbul Havalimanı'nda bulunan ikmal araçları ise filtreleme ve basınç regülasyonu yapmasının yanı sıra, sensörler ile sürekli suyu partikülü ve basıncı kontrol ediyor. Filtrelemede problem olması durumunda da ikmali otomatik olarak durduruyor. Dünyanın en gelişmiş havalimanlarında dahi bulunmayan bu sistemler ile havayollarının en güvenli ve kaliteli şekilde yakıt ikmali almalarını sağlayacağız."

İGA Yakıt İkmal Direktörü Hüseyin Aslanoğlu da İstanbul Havalimanı'nda, uçağa yakıt teslim zincirinin son halkasında bulunan ikmal araçlarının standartların üzerinde özelliklere sahip olduğunu ve havalimanında ikmallerin en güvenilir şekilde yapıldığını IATA onayı ile de bunun tescillendiğini kaydetti.

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