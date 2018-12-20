FİNANS

Dünyanın en değerli markaları Davos'ta duyurulacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

Brand Finance tarafından her yıl hazırlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500'' listesinin 2019 sonuçları 22 Ocak'ta Davos zirvesinde açıklanacak

MERVE ÖZLEM ÇAKIR/CEREN GÖKKOYUN - Brand Finance tarafından her yıl hazırlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500'' listesinin 2019 sonuçları 22 Ocak'ta Davos'ta gerçekleştirilecek "Dünya Ekonomik Forumu"nda duyurulacak.

Brand Finance tarafından her yıl ''Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500'' listesi sonuçları dünya kamuoyuna duyuruluyor.

Tüm sektör ve ülkeler bazında değerlendirme yapılarak oluşturulan araştırma, şirketlerin, yatırımcıların gelecek planlarını oluşturmada önemli ipuçları taşıyor. Bu nedenle merakla beklenen 2019 sonuçları ekonominin kalbinin attığı 22 Ocak'ta Davos'ta gerçekleştirilecek "Dünya Ekonomik Forumu"nda özel bir panelde açıklanacak.

Etkinlikte ayrıca önde gelen markaların üst yöneticilerinin (CEO) katılacağı "CEO'ların marka ve itibarının şekillenmesinde gelişen rolü" başlıklı panelde deneyimler paylaşılacak.

Söz konusu panelde, üst yöneticilerin hissedarların varlıklarını korumak için marka esnekliğini sağlamada yeterli olup olmadıkları masaya yatırılacak.

Şirketlerin yükselmelerinde veya dibi görmelerinde büyük etkisi olan etik yaklaşımlar da bu konuşmaların önemli bir parçası olacak, markanın, toplumsal etik değerler açısından duruşu sorgulandığında bu baskı karşısında nasıl bir tavır sergilemesi gerektiği üst yöneticilerin gündemlerinde yer alacak.

- Geçen yıl zirvenin sahibi Amazon'du

Geçen yıl açıklanan 2018 sonuçlarına göre, 2017'de 106,4 milyar dolarlık marka değeriyle üçüncü sırada yer alan ve değerini 150 milyar 811 milyon dolara yükselten Amazon, dünya devi olmuştu.

Apple 146,3 milyar dolarlık değeri ile ikinci sırada yer alırken, Google 121 milyar dolarla zirveden üçüncü sıraya gerilemişti.

Araştırmanın sonuçlarına göre, sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 3,7 milyar doları bulurken, bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada yer alamamıştı.

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brand finance Dünyanın En Değerli 500 Markası Global 500

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