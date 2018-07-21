FİNANS

Dünyanın en eski buğdaylarından 'sorgül'de 20 tonluk rekolte

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en önemli mutfak kültürü yarışması Basque Culinary World Prize'da (Bask Dünya Aşçılık Ödülleri) iki yıl üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasında seçilen Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, dünyanın en eski buğday türlerinden biri olarak bilinen 'sorgül'ü ektiği tarladan, 20 ton ürün elde etti.

Dünyanın en eski buğdaylarından 'sorgül'de 20 tonluk rekolte

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- DÜNYANIN en önemli mutfak kültürü yarışması Basque Culinary World Prize'da (Bask Dünya Aşçılık Ödülleri) iki yıl üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasında seçilen Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, dünyanın en eski buğday türlerinden biri olarak bilinen 'sorgül'ü ektiği tarladan, 20 ton ürün elde etti.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Eryeri köyünde, Birleşmiş Milletler'in de destelediği 'Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum' projesi kapsamında toprağa ekilen, Mezopotamya'nın en eski buğdaylarından 'sorgül'ün hasadından sonra, toplanan 20 ton buğdayın ayıklama işlemleri başlatıldı. Dünyanın en önemli mutfak kültürü yarışması Basque Culinary World Prize'da (Bask Dünya Aşçılık Ödülleri) iki kez dünyanın en iyi 10 şefi arasında seçilen Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, toplanan ürünü köylü kadınlarla birlikte ayıklamaya başladı.
'SURİYELİ KADINLARDAN TEKNİKLER ÖĞRENİYORUZ'
Bir yandan kadın istihdamını artırmak, bir yandan da yerel tohumların korunmasını sağlamak amacıyla üretime başladığını belirten Demir, "Tarım, Mezopotamya Ovası'ndan dünyaya yayıldı. En eski buğdaylar arasında bulunan 'sorgül'ü tekrar üreterek, buradan ikinci kez dünyaya yayacağız. 'İyi şeyler yemek için, iyi şeyler ekip biçmeliyiz' diye projeye başladık. Tarımın ilk başladığı yer Mezopotamya Ovası. 13 bin yıl önce buğday ilk burada ekiliyor ve dünyaya yayılıyor. Şu anda dünya üzerinde bildiğimiz 25 bin çeşit buğday var ama asıl vatanı Mezopotamya. Geleneksel tarım bilgisiyle, Mezopotamya'da en eski buğdayı bulup, bunu tekrar çoğaltabilmek ve bir kez daha dünyaya yaymak için bu projeye başladık. Suriyeli mülteci kadınların bize öğretmiş olduğu geleneksel tarım teknikleri elimizdeki en kıymetli şey. Mezopotamya'nın en eski buğdayı 'sorgül'ü tekrardan canlandırmaya başladık.Topraklarımızı iyileştiriyoruz. 70 kadınla başladık bu projeye. Şu anda net istihdam sayımız 224 oldu" dedi.
Yaptıkları araştırmada Mezopotamya topraklarında 11 çeşit buğdaya rastladıklarını anlatan Ebru Baybara Demir, susuz veya çok az suyla yetişen tohumların bulunduğunu, bunların başında da 'sorgül'ün geldiğini söyledi. Bu tohumların tekrar kazandırılması için çalışmalara başladıklarını kaydeden Demir, "Buğday kalitemiz çok iyi. Dönümde 200 kilogram aldık. Toplam 20 ton ürünümüz var. Küçük bir ölçekte başladık. 102 dönüm arazide ektik. 20 ton ürünü tekrar çoğaltmak için kullanacağız. Şimdi bunları eliyoruz ve tohumluk için kullanacağız. Çiftçilerimize vereceğiz ve daha çok çoğaltmaya başlayacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Dünyanın en eski buğdaylarından 'sorgül'de 20 tonluk rekolteDünyanın en eski buğdaylarından 'sorgül'de 20 tonluk rekolteDünyanın en eski buğdaylarından 'sorgül'de 20 tonluk rekolteDünyanın en eski buğdaylarından 'sorgül'de 20 tonluk rekolte

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