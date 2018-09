Dünyanın en hızlı araçları TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, dünyanın en hızlıları arasında gösterilen araçların yarışacağı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global iletişim ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 20-23 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, dünyanın en hızlı araçlarının şovuna sahne olacak.

TEKNOFEST İstanbul’un açılışında gerçekleştirilecek yarışta, farklı özelliklerdeki 7 araç 2 gün boyunca yapılan çekimlerin ardından seyircilere yönelik bir şov yapacak.

Yarışacak araçlar arasında, "Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605" bulunuyor. Söz konusu araçlardan Kawasaki H2R'yi Kenan Sofuoğlu, Lotus Evora 430 GT'yi Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı, Aston Martin The New Vantage'i Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kullanacak.