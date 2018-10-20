Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri araştırmasında Great Place to Work modeline ait güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan boyutlar analiz edildi. Aynı zamanda Culture Audit analizi ile şirketlerin İK uygulamaları ve politikaları değerlendirildi. Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya 57 çok uluslu şirket dahil oldu.

ZİRVEDE SALESFORCE VAR

Listenin bir numarası 32 bin çalışanı bulunan Salesforce oldu. İkinci sırada 161 bin çalışan sayısıyla Hilton gelirken, üçüncü sıraya 100 bin çalışana sahip Mars Inc yerleşti. Mayıs ayında açıklanan Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde de yer alan AbbVie, Hilton, 3M, SC Johnson ve Daimler Financial Services dünyanın en iyi çok uluslu şirketleri arasına girmeyi başardı.

ÇALIŞANLARIN İÇİN HAKKANİYET ÖN PLANDA

Araştırmada 2,7 milyon çalışan yorumundan elde edilen verilere göre, listeye giren şirketler en yüksek puanları çeşitlilik ve katılım boyutlarından aldılar. İlk 25 şirketteki çalışanların yüzde 92'sinden fazlası, cinsel yönelimleri, ırkları ve cinsiyetleri ne olursa olsun kendilerine adil bir şekilde davranıldığını düşünüyor.