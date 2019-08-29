Dünyanın en iyi drift pilotları İstanbul'da

Ülke finalleri sonunda belirlenen 18 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Red Bull sporcuları Michael Whiddett, Aleksander Grinchuk, Fransız drift pilotu Nicolas Dufour ve 2017 Avrupa Ralli Kupası'nın yanı sıra 5 kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı verecekleri puanlarla şampiyonu belirleyecek.

18 yarışçı, 2019 yılında dünyanın En İyi Drift Pilotu olmak için yeteneklerini sergileyecek. Drift dünyasından Abdo Feghali'nin sportif direktörlüğünü yaptığı, 16 farklı ülkeden pilotların yarışacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde jüri koltuğuna ünlü isimler oturacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile, 2019 yılının En İyi Drift Pilotu belli olacak.

Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen aralarında yavru vatan Kuzey Kıbrıs'tan da olan 16 farklı milletten, birbirinden yetenekli 18 yarışçının büyük bir rekabet içerisinde geçecek zirve mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.

- Türkiye'yi Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek

Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi drift pilotlarının hünerlerini sergileyeceği yarışta, Türkiye'yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek.

Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadelede bir de kadın pilot yer alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışacak olan 19 yaşındaki Ülkü Erçoban, Türkiye elemelerinde de mücadele etmişti. Babası da eski bir ralli pilotu olan Erçoban, 16 yaşından beri de yarışlara katılıyor.