FİNANS

Dünyanın en iyi drift pilotları İstanbul'da

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

Red Bull Car Park Drift Dünya Finali 1 Eylül Pazar günü saat 13.00'te İBB Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak

İSTANBUL (AA) - Red Bull Car Park Drift Dünya Finali 1 Eylül Pazar günü İBB Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile, 2019 yılının En İyi Drift Pilotu belli olacak.

18 yarışçı, 2019 yılında dünyanın En İyi Drift Pilotu olmak için yeteneklerini sergileyecek. Drift dünyasından Abdo Feghali'nin sportif direktörlüğünü yaptığı, 16 farklı ülkeden pilotların yarışacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde jüri koltuğuna ünlü isimler oturacak.

Red Bull sporcuları Michael Whiddett, Aleksander Grinchuk, Fransız drift pilotu Nicolas Dufour ve 2017 Avrupa Ralli Kupası'nın yanı sıra 5 kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı verecekleri puanlarla şampiyonu belirleyecek.

Kuveyt'te 1 Şubat'ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019'un Dünya şampiyonu İstanbul'da belli olacak.

Ülke finalleri sonunda belirlenen 18 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen aralarında yavru vatan Kuzey Kıbrıs'tan da olan 16 farklı milletten, birbirinden yetenekli 18 yarışçının büyük bir rekabet içerisinde geçecek zirve mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.

- Türkiye'yi Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek

Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi drift pilotlarının hünerlerini sergileyeceği yarışta, Türkiye'yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek.

Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadelede bir de kadın pilot yer alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışacak olan 19 yaşındaki Ülkü Erçoban, Türkiye elemelerinde de mücadele etmişti. Babası da eski bir ralli pilotu olan Erçoban, 16 yaşından beri de yarışlara katılıyor.

Erçoban, Dünya Finali'nde mücadele etme hakkını kazanan tek kadın pilot olarak adını 2019'da dünyanın en iyi drift pilotları arasına yazdırdı.

Efsanevi isimler, nefes kesen performanslar, birbirinden heyecanlı gösteriler, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olacak Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Falken sponsorluğunda 1 Eylül Pazar günü saat 13:00’te İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda büyük heyecana sahne olacak yarışın sonunda kazanan, 2019 yılının “En İyi Drift Pilotu” olarak tarihe geçecek. Bu eşsiz heyecana ortak olmak isteyenler etkinlik biletlerini Biletix’ten satın alabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Michael Whiddett, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Finali'nde büyük bir heyecan yaşadığını belirtti.

Whiddett, "Türkiye'deki bu şampiyona beni gerçekten de çok heyecanlandırıyor. Türkiye'deki drift kültürünü ilk kez yakından göreceğim ve bu konuda bir şeyler öğreneceğim. Farklı stilleri, araç ayarlarını ve arabaları izlemekten çok büyük keyif alacağım. Dünyanın en iyileri burada olacak. Onlarla ve bize katılacak büyük seyirci topluluğu ile bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Herkesi bu eşsiz etkinliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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