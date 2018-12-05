FİNANS

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 11:26 | Son Güncelleme

DÜNYADA 'Turizm Oscarları' olarak kabul edilen Dünya Seyahat Ödülleri'nde (World Travel Awards: WTA) Türkiye'den 3 otele 4 ödül verildi.

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DÜNYADA 'Turizm Oscarları' olarak kabul edilen Dünya Seyahat Ödülleri'nde (World Travel Awards: WTA) Türkiye'den 3 otele 4 ödül verildi. Türk markalar, Dubai'deki Rixos The Palm ile toplam 5 ödüle sahip oldu.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da, 2 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen gala gecesiyle ödüller sahiplerine verildi. Dünya turizm sektörünün en önemli markalarının sahiplerinin katıldığı törende; İstanbul'dan 2 otele 3 ödül, Antalya'dan 1 otele de 1 ödül verildi. İstanbul'dan Çırağan Palace Kempinski için 'Hotel Personality of the Year 2018' ve 'Worlds Leading Heritage Hotel 2018' olmak üzere 2 ödül verildi. 'Hotel Personality of the Year 2018', Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü Ralph Radtke'ye verildi.
Yine İstanbul'dan Hotel Les Ottomans için 'Worlds Leading Boutigue All Suite Hotel 2018' ödülü verildi. Antalya'dan ise Belek'te faaliyet gösteren Cornelia Diamond Golf Resort&Spa'ya 'Worlds Leading Fully Integrated Resort 2018' ödülü verildi. Ödülü Genel Müdür Zafer Alkaya aldı. Türkiye'de birçok otele sahip Rixos markası ise Dubai'deki oteli Rixos The Plam Dubai Hotel ile 'Worlds Leading Lifestyle Resort 2018' ödülünü aldı.
AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDE 11 ÖDÜL
Turizm sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri olan WTA'da, 11 bölge ve kategoride kıtaların en iyilerinin belirlendiği haziran ayında ise Türkiye, Avrupa'nın en iyileri kategorisinde 11 ödülün sahibi olmuştu. Türkiye'nin 11 ödülünün 5'i Antalya'ya gitti. Kemer ilçesi Beldibi'nde bulunan Rixos Sungate, 'Avrupa'nın en iyi eğlence oteli' seçildi. Belek'te bulunan ve Rixos Grubu'na ait The Land of Legends Theme Park ise 'Avrupa'nın en iyi tema parkı oteli' ödülünü aldı. Antalya'dan diğer 3 ödül ise Cornelia Diamond Golf Resort & Spa'nın oldu. Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, 'Avrupa'nın en iyi tam entegre resortu', 'Avrupa'nın en iyi lüks her şey dahil tesisi' ve 'Avrupa'nın en iyi lüks tesisi' ödüllerini aldı.
İSTANBUL'A 3 ÖDÜL; EN İYİ OTEL İSTANBUL'DA
Törende İstanbul'daki oteller için ise 3 ödül verildi. Hotel Les Ottomans, 'Avrupa'nın en iyi suit oteli' seçildi. Conrad İstanbul Bosphorus, 'Avrupa'nın en iyi şehir oteli' ödülünü aldı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul ise 'Avrupa'nın en iyi oteli' seçildi.
BODRUM VE GÖCEK'E 3 ÖDÜL
Muğla'ya ise 3 ödül gitti. The Residences at Mandarin Oriental Bodrum, 'Avrupa'nın en iyi otel konutları', The Producer Villa- The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts ise 'Avrupa'nın en iyi lüks villa oteli' seçildi. Göcek'teki Rixos Premium Göcek ise 'Avrupa'nın en iyi yaşam tarzı oteli' ödülünü aldı.

FOTOĞRAFLI

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödülDünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödülDünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödülDünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

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