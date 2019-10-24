FİNANS

Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm, Amazon.com.tr'de satışta

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

Hong Kong merkezli TCL Communication'ın yeni akıllı telefonu Palm Türkiye’de satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Hong Kong merkezli TCL Communication'ın yeni akıllı telefonu Palm Türkiye’de satışa sunuldu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en küçük akıllı telefonu olan ve avuç içine sığan yeni Palm, NBA'de Golden State Warriors forması giyen yıldız basketbolcu Stephen Curry’den aldığı yatırımla yeniden satışa sunuldu.

Hong Kong merkezli TCL Communication'ın yeni akıllı telefonu Palm, Android işletim sisteminin son sürümüyle çalışıyor ve 720p çözünürlük sunan 3.3 inçlik bir ekran taşıyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 435 yonga setinden alan akıllı telefon, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı sunuyor.

800 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olan Palm’da 12MP arka ve 8MP ön kamera bulunuyor.

IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza tam dayanıklı olan cihaz, Amazon.com.tr’de 2 bin 975 TL’den satışa sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon amazon.com.tr palm

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