Dünyanın en popüler dergileri şimdi Dergilik'te

İSTANBUL (AA) - Dergilik, artık 1000'den fazla İngilizce dergiyi okuyucularına sunmaya başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, aylık 5 milyonu aşan dergi ve gazete indirme sayısı ile rekor kıran Dergilik'e abone olanlar, artık 7 lira fark ödeyerek dünyanın en prestijli yayınlarına ulaşabiliyorlar.

Türkiye'de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, gazete ve dergi okuma alışkanlığını başka bir boyuta taşıyor.

Türkiye'deki ulusal ve yerel gazeteler ile birlikte 5 yüzden fazla yerli dergiyi tek bir uygulamada buluşturan Dergilik, artık 7 lira ek ücret karşılığında 1000'in üzerinde yabancı dergiyi abonelerine sunuyor.

Newsweek, TopGear, Empire, Bloomberg Businessweek, Fast Company, Forbes, Hello, Inc., PlayStation, Popular Science gibi dünyanın en önemli yayınlarını barındıran Dergilik tüm operatör kullanıcıları tarafından Apple Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.

- Tüm operatörlere açık

Dergilik'e ilk defa abone olacak kullanıcılar 10 bin doların üzerinde bir değere sahip tüm dergilerin yer aldığı Premium Paket'e aylık 24,99 lira karşılığında abone olabiliyorlar.

Daha önce bir ayda 5 milyonu aşan dergi indirme sayısıyla rekor kıran, Ağustos’ta ise 1 milyondan fazla gazete indirme adedine ulaşan Dergilik'ten yıl başından bu yana toplam 38 milyondan fazla yayın indirildi.

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik'e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün.

