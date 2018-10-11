Dünyanın en popüler meyvesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Sibel Deniz / İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Dünyanın en popüler meyvesi "muz" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve bilim insanları buna "gen-editleme" ile bir çözüm bulmak için birbiriyle yarışıyor.

Bunun başarılı olabilmesi için bilim insanlarının daha da büyük bir problem olan GDO karşıtları ile mücadele etmeleri gerekiyor.

Wired’in haberine göre, 1989 yazında, Randy Ploetz, Miami’nin güneyindeki laboratuvarındayken, Tayvan’dan bir paket teslim aldı. Beş yıl önce bitki hastalık bilimi üzerine doktora yapan Ploetz, mikroskobunda Tayvan’dan gelen patojeni inceleyince, bu patojenin daha önce karşılaştığı muz hastalıklarına hiç benzemediğini fark etti.

Böylece Ploetz, genetik olarak incelenmesi için bir örnek gönderdi. Sonuçlara göre bu, "Tropikal Irk 4

