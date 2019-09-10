Dünyanın en tehlikeli yollarından D915'teki meydan okuma

İSTANBUL(AA) - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen, Trabzon’un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan D915 numaralı yol, dünyanın en zorlu meydan okumalarından birine sahne oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2017 Avrupa Ralli Kupası'nın yanı sıra 5 kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile Dakar Rallisi'nde 16 takım şampiyonluğu bulunan Team Kamaz Master'ın direksiyonuna geçen Dmitry Sotnikov, D915 nolu yolda nefes kesici bir mücadeleye girdi.

Otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Soğanlı Dağı eteklerindeki D915 yolunun keskin virajları, sporcuların sınırlarını zorlayan olağanüstü bir performansa sahne oldu.

1915 yılında Türkler ve Ruslar tarafından beraber inşa edilen D915, 2 bin 330 metrelik rakımı, 13 keskin ve dar virajdan oluşan 13 kilometrelik uzunluğu ile pilotlara hayatlarının en özel mücadele şansını sundu.

- "Adrenalini çok yüksek bir meydan okuma oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Yağız Avcı, düellonun kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti: