FİNANS

Dünyanın en tehlikeli yollarından D915'teki meydan okuma

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen Dakar'da son 3 yılı zirvede tamamlamış Kamaz Master birbirlerine meydan okudu

İSTANBUL(AA) - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen, Trabzon’un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan D915 numaralı yol, dünyanın en zorlu meydan okumalarından birine sahne oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2017 Avrupa Ralli Kupası'nın yanı sıra 5 kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile Dakar Rallisi'nde 16 takım şampiyonluğu bulunan Team Kamaz Master'ın direksiyonuna geçen Dmitry Sotnikov, D915 nolu yolda nefes kesici bir mücadeleye girdi.

Otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Soğanlı Dağı eteklerindeki D915 yolunun keskin virajları, sporcuların sınırlarını zorlayan olağanüstü bir performansa sahne oldu.

1915 yılında Türkler ve Ruslar tarafından beraber inşa edilen D915, 2 bin 330 metrelik rakımı, 13 keskin ve dar virajdan oluşan 13 kilometrelik uzunluğu ile pilotlara hayatlarının en özel mücadele şansını sundu.

- "Adrenalini çok yüksek bir meydan okuma oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Yağız Avcı, düellonun kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elde ettiği unvanı hak eden, gerçekten riskli bir parkurdu. Daha önce yarıştığım rallilerde böyle bölümleri olan parkurlar geçmiştim. Ama başından sonuna bu şekilde olan bir yolda ilk kez yarıştım. Oldukça tehlikeli fakat bir o kadar da heyecanlı ve mücadeleci bir parkur. Dar ve U virajlarının bol olduğu, aracı ve lastikleri çok zorlayan, adrenalini çok yüksek bir meydan okuma oldu. Rakibim Kamaz, dar yollar için çok büyük bir araç. Kamaz, Dakar Rallisi’nde alışık olduğu yollardan çok farklı bir parkurda mücadele etti. Başta bize göre dezavantajlıydı ama kamyonun sağlamlığı Kamaz'ın avantajı oldu. Taşlar ve kayalar onlara, bize oranla daha az sorun yarattı. Heyecanlı yarışımız, D915’in tarihine de bir selam niteliği taşıdı. Bu yol Türkler ve Ruslar tarafından 100 yıl önce yapıldı. D915, şimdi de bir Türk pilot ile bir Rus pilotu ağırladı. Bu da yolun hikayesine güzel bir katkı sundu."

- "Her pilot için zorlu ve ilginç olabilecek bir parkurdu"

Kamaz aracının direksiyonunda mücadele eden, sonuncusu bu yıl olmak üzere kariyerinde iki Dakar Rallisi ikinciliği bulunan Dmitry Sotnikov da dünyanın en zorlu rallilerinde yarıştığını ancak bu kadar dar ve virajlı bir yolda hiç mücadele etmediğini aktardı.

Sotnikov, "Her pilot için zorlu ve ilginç olabilecek bir parkurdu. Belki ileride Dakar gibi bir rallinin bir etabı burada gerçekleştirilebilir. Manzarası harika bir yol ama tabii ki uçurum da korkutucu. Yarışma zorluğu da buradan geliyor. Pilota psikolojik olarak büyük bir yük bindiriyor. Çok iyi konsantre olmanız lazım. Aksi halde bu yolda gaz pedalına basmak mümkün değil. Bir ralli aracıyla mücadele etmek de ilginç oldu. Her iki aracın da avantajları ve dezavantajları vardı. Bence yarış çok keyifliydi. Ayrıca, bu yolun Türk ve Ruslar tarafından ortaklaşa yapıldığını duyduğumda da bu harika tarihe hayran oldum. Bu yol gibi kendimi de özel hissettim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kamaz master Red Bull Yağız Avcı

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