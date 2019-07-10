RİZE (AA) - FİKRET DELAL - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaklaşık 60 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Daha çok Avrupa ülkelerine çay satıyoruz. Dünyanın her yerinde bizim çayımız var. Hedef kitlemiz tüm Türkiye ve dünya." dedi.

Alim, AA muhabirine, Rize'nin İyidere ilçesinde yapılan ve kendi kendine yetebilecek şekilde projelendirilen çay paketleme fabrikasında üretimin son hızla devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 200 bin civarında yaş çay üreticisinin sattığı çayı burada paketleyip tüm Türkiye'ye ve yurt dışına servis ettiklerini aktaran Alim, fabrikanın günlük 400 ton kapasiteyle çalıştığını ifade etti.

Alim, fabrikanın tam kapasiteye geçtiği zaman günde 800 ton civarında çay işleyeceğine dikkati çekerek, "Bazı sıkıntılar var. Onlar tamamlandığı zaman bizim ihtiyacımızın üstünde bir kapasite olacak." dedi.

Şu an fabrikada yaklaşık 650 işçi çalıştığını kaydeden Alim, "Emekliliği yaklaşmış olan kişiler var. Onlar da emekli olduğu zaman bu sayı 450-500 civarına inmiş olacak" diye konuştu.