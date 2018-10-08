FİNANS

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:02 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ta, ağaç mantarı liflerinden tasarlanıp geliştirilen "bir tür deri"den yapılan çantalar, hiçbir petrol ürünü kullanılmadığı için "çevreci" olduğu kadar, herhangi bir hayvan öldürülmeden üretildiği için de "vegan" özelliği taşıyor.

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

Sibel Deniz / İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık'ta, ağaç mantarı liflerinden tasarlanıp geliştirilen "bir tür deri"den yapılan çantalar, hiçbir petrol ürünü kullanılmadığı için "çevreci" olduğu kadar, herhangi bir hayvan öldürülmeden üretildiği için de "vegan" özelliği taşıyor.
Yankodesign’de yer alan habere göre, "Mylo" adı verilen bu "deri çanta" mantarlardan yapılıyor ve bu deri, mantar köklerinde bulunan lifli miselyum'dan (fibrous mycelium) elde edilip gerçek bir deri gibi görünüyor ve hissettiriyor; hatta gerçek deri ile arasında farkı bulmak çok zor olduğu belirtiliyor.
Chester Wallace tarafından tasarlanan ve Bolt Threads tarafından geliştirilen Mylo çantalar, sürdürülebilir, doğal ve deri sahibi olma deneyiminde kolaya kaçılmadan sorunsuz kullanılacak şekilde tasarlandı ve eşi benzeri olamayan bir deri alternatifi olma özelliğini taşıyor.
Gerçek deriye çok benzyen bu mantar malzemeden üretilen yeni çantalar, aynı zamanda moda dünyasının "imkânsız hamburger" karşılığı olma özelliğini de taşıyor.
Mylo çantaların Kickstater'da yer alan tanıtımında da, çantanın iki ana amaca hizmet ettiği belirtiliyor:
- İlk amacı, tasarımı ve tarzı ile bu çantaya sahip olmayı ve günlük hayatta kullanmayı ideal hale getirmesi. Mylo eskitilmiş deriyi anımsatan benzersiz bir kahverengi yüzeye sahip, esnek ve tarz bir çanta. Siyah bez kesimleriyle birlikte, bir sonraki çantadan daha iyi değilse bile onun kadar iyi iki iç, üç tane de dış cebi olan bir çantaya sahip oluyorsunuz.
- Çantanın diğer bir amacı ise çevre dostu olarak sürdürülebilir, hayvanlar üzerinde denenmemiş ve yıllar yerine günler içinde üretilebiliyor olması ile deri piyasasında da kaos yaratmadan geçiş yapılabilecek olması. Aynı haberde bu çantanın artık malzeme olmadan ve hayvan postu ya da zehirli kimyasal kullanımından kaynaklı ahlaki ikileme düşmeden üretilebiliyor olduğuna da yer verildi.
Londra’da, Nisan’da Victoria ve Albert Müzelerinde çalışmalarını sergileyen moda ikonu Stella McCartney’den gelen destekle birlikte, 2018’in başlarında ilgi çekmeye başlayan Portland tabanlı Chester Wallace tarafından tasarlanan bu çanta, Mylo ürünlerinin (anahtarlık ve cüzdanı da olan) arasından sadece biri.
Bolt Threads’a göre, Mylo’nun dünyanın geri kalanı tarafından fark edilmesi Mylo’nun üretimini kolaylaştıracak ve böylelikle gerçek deriden daha popüler olmasa da en az onun kadar popüler olmasını kolaylaştırarak gezegenimiz üzerinde olumlu bir çevresel etki yaratacak. (Fotoğraflı)

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