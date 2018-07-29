FİNANS

Dünyanın inşaatında Türkiye'nin "harcı" var

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

Çimento üretiminde Avrupa birincisi Türkiye'den, dünyanın yaklaşık 100 ülkesine yıllık 600 milyon dolar tutarında ihracat yapılıyor - TÇMB Üst Yöneticisi İsmail Bulut: - "Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise 4-5'inci sırada. 10 milyon ton seviyelerinde ihracatımız var. Yılda yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz" - "Türkiye'de kişi başı çimento tüketimi 850-900 kilogram civarında. Bu rakamın bin 100-bin 200 kilogram seviyelerine çıkmasını bekliyoruz"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Çimento üretiminde Avrupa'da birinci sırada yer alan Türkiye'den, dünyanın yaklaşık 100 ülkesine yıllık 600 milyon dolar tutarında ürün gönderiliyor.

AA muhabirinin Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 54 entegre fabrika, 18 öğütme tesisinin faaliyet gösterdiği çimento sektörünün toplam cirosu 3 milyar doları buluyor.

Ülkedeki firmaların ürettiği çimento, ABD, Almanya, İspanya, Brezilya, Fransa, Güney Kore, Kanada, İsrail, Gana, Moritanya, Fildişi Sahili, Kolombiya ve Haiti'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 ülkeye ihraç ediliyor.

TÇMB Üst Yöneticisi İsmail Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise 4-5'inci sırada yer aldığını belirterek, sektörün yıllık yaklaşık 600 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını söyledi.

Çimento sektöründe ithalatın olmadığına işaret eden Bulut, ülkede 2017 yılında 81 milyon ton çimento üretildiğini ve bunun gelecek yıllarda daha da artacağını dile getirdi.

Türkiye'nin bu alandaki kapasitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden Bulut, "Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise 4-5'inci sırada. 10 milyon ton seviyelerinde ihracatımız var. Yılda yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. En çok ihracat ABD, Suriye ve Güney Afrika ülkelerine yapılıyor." diye konuştu.

Bulut, çimento sektöründe 100 bin civarında doğrudan çalışan bulunduğunu bu rakamın da gelecek yıllarda artacağını söyledi.

- "Kentsel dönüşüm bu sektörün dinamosu"

Çimento sektörünün çok hızlı büyüdüğünü belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kişi başı çimento tüketimi 850-900 kilogram civarında. Bu rakamın bin 100-bin 200 kilogram seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. 2025 yılına kadar yatırım yapmamıza gerek yok. Kentsel dönüşüm bu sektörün dinamosu. Sonuçta tüketime etki eden bir faktör. Kentsel dönüşümü destekliyoruz. Deprem etkisini minimize edeceği ve daha güvenli yapılar inşa edileceği için önemli buluyoruz. Bunun yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz."

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği olarak toplumun faydasına olacak 3-4 konu üzerinde çalıştıklarını anlatan Bulut, yaptıkları projelerin uygulanması amacıyla birçok kurum ve kuruluşla görüştüklerini ifade etti.

Trafik yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarabilmek için bölünmüş yollarda beton bariyer uygulaması yaptıklarının dile getiren Bulut, "Beton bariyerlerin uygulanması İngiltere ve İrlanda'da zorunlu. Bu uygulamayı yaparak kazalar yüzde 20 azaltılabilir. Karayolları Genel Müdürlüğü ile bu konu üzerinde çalışıyoruz." dedi.

PARTNEREvde üretti, TÜBİTAK'a sattı! Değeri 100 bin dolar civarında ama...Evde üretti, TÜBİTAK'a sattı! Değeri 100 bin dolar civarında ama...
İzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştuİzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştu
Çanakkale’ye 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik istihdamÇanakkale’ye 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik istihdam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya amerika Avrupa çimento kayseri Kentsel dönüşüm Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üst düzey yöneticis

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan o harcamalar artık geri alınabilecek!

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan o harcamalar artık geri alınabilecek!

Petrol fiyatlarını arttırabilecek kriz

Petrol fiyatlarını arttırabilecek kriz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdi

Belediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdi

Yabancı sermaye Mersin'in sıralamasını değiştirdi

Yabancı sermaye Mersin'in sıralamasını değiştirdi

Yapı Kayıt Belgesi alanlara elektrik aboneliklerini yaptırma çağrısı

Yapı Kayıt Belgesi alanlara elektrik aboneliklerini yaptırma çağrısı

İzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştu

İzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştu

Çanakkale’ye 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik istihdam

Çanakkale’ye 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik istihdam

Seçimden sonra altına talep arttı

Seçimden sonra altına talep arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.