FİNANS

Dünyanın konuştuğu 50 dizi TV+'ta

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

Maceradan bilim kurguya, dramadan komediye tüm popüler diziler, yüksek görüntü kalitesiyle TV+’ta izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yerli dijital televizyon platformu TV+, son dönemin en popüler dizilerini ekranlara taşımaya devam ediyor.

Turkcell açıklamasına göre, telefon, tablet, televizyon ve bilgisayardan izlenebilen dijital televizyon platformu TV+'ta dizi dünyası hızla genişliyor. Dilediği yerden dizi izlemek isteyenlerin platformu TV+'a abone olanlar, en popüler programlara ücretsiz olarak erişebiliyor. Mayıs ayıyla beraber 50 farklı dizi TV+ ekranlarına geliyor.

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- Beowulf, Türkiye’de ilk kez TV+'ta

Dünyanın konuştuğu tüm dizileri portföyüne katan TV+, 50 farklı diziyle izleyicilerin karşısında olacak.

Bu dizilerin başında ise "Beowulf, Ölümsüz Savaşçı" var. Fantastik ve bilim kurgu türünün merakla beklenen dizisi, Filmbox iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez ve sadece TV+’ta ekranlara geliyor.

ABD yapımı olan dizi, Angelina Jolie, Anthony Hopkins ve Robin Wright gibi yıldızlarıyla popülerliğini yitirmezken, yayımlandığı ilk günden bu yana "en çok konuşulanlar" listesinde de yer alıyor.

Aralarında Legion, Blindspot, The Following, Vikings, Ash vs Evil Dead, Crossing Lines, Medici: Masters of Florence gibi dizilerin yer aldığı 50 farklı dizi, orijinal dilinde veya Türkçe olarak izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

TV+'ın yeni dizileri ve tüm yayın içeriği, www.tvplus.com.tr internet adresini öğrenebilinecek.

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