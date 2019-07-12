FİNANS

Dünyanın önde gelen firmalarının derisi Türkiye'den

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

İzmir'de faaliyet gösteren bir firma, dünyanın önde gelen ayakkabı ve çanta firmalarına deri satıyor - Sevimli Deri Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli: - "Firma olarak geçen yıl yaklaşık 6 milyon dolar ciro yaptık. Önemli olan yaptığınız ciro değil, yarattığınız katma değer ve sizin cebinizde kalandır. Bizim yaptığımız materyalin katma değeri yüksek"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de ham derileri işleyen bir şirket dünyanın önde gelen ayakkabı ve çanta firmalarına ihracat yapıyor.

İzmir Serbest Bölge AŞ'de (İZBAŞ) deri alanında faaliyet gösteren 50 yıllık firma, son dönemde ihracata ağırlık vermeye başladı. Ukrayna ve Polonya'dan ithal ettikleri ham derileri işleyerek satan firmanın müşterileri ise dünyanın önde gelen çanta ve ayakkabı markaları arasında yer alıyor.

Sevimli Deri Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Polonya'dan ithal ettikleri süt danası derilerini fabrikalarında işlediklerini, üretimlerinin yüzde 85'ini ihraç ettiklerini söyledi.

Dünyada bilinen çanta ve ayakkabı markalarıyla çalıştıklarını ifade eden Sevimli, şöyle konuştu:

"Bunlar içinde Bottega Veneta var. Ayakkabı firması olarak Berluti'nin bir kısım derilerini biz gönderiyoruz. Balenciaga var ayakkabı firması. Özellikle Bottega Veneta'nın süt danası deri ihtiyacını karşılıyoruz. Bu firmalar aldıkları bütün ürünlerin denetime tabi tutulabilir olmasını bekliyorlar. Her sene bir defa bizi denetimden geçiriyorlar. Bütün bu üretimleri sadece görünür şekilde değil bazı testlerle de ölçüyorlar. Bir takım yasaklı madddeler var mı diye bir çok teste tabi tutuyorlar. Firma olarak geçen yıl yaklaşık 6 milyon dolar ciro yaptık. Önemli olan yaptığınız ciro değil. Önemli olan yarattığınız katma değer ve sizin cebinizde kalandır. Bizim yaptığımız materyalin katma değeri yüksek."

- Hedef yeni iş birlikleri

Şirket olarak ağırlıklı metalsiz deri ürettiklerini vurgulayan Sevimli, çalıştıkları firmaların da taleplerinin bu yönde olduğunu aktardı.

Sevimli, firma hedefleriyle ilgili olarak da "İtalya'da bir firmamız var oradaki satış sorumlumuz bütün firmaları ziyaret ediyor. Ziyaretlerin sonuçları da olumlu. Geçen haftalarda sadece metalsiz deri ile ilgili belli bir grubun fuarı oldu. Burada metalsiz derimizi sergiledik. Orada ürünlerimiz beğenildi. Yeni iş birlikleri gelecek diye umutluyuz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AYAKKABI çanta deri firma ihracat ünlü

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