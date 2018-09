Dünyaya 1,1 milyar çift Türk çorabı sattık

Magic Show'a ısrarlı katılım ve kaliteli üretimleri sayesinde ABD'nin Türk çorap sektörüne bakışının büyük ölçüde değiştiğini ifade eden Karaca, "Türkiye'nin dünya çorap ticaretinde pazar payını arttırabilmesi için tasarıma, markalaşmaya, inovasyona daha çok odaklanmamız gerekiyor. Elbette tanıtım da çok önemli. Türk çorap sektörünün gücünü ve kapasitesini tüm dünyaya en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Karaca, Türkiye'nin ABD'nin 12'nci büyük çorap tedarikçisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"12-15 Ağustos'ta düzenlenen Magic Show'dan bir ay sonra yeni iş birliği kanalları açmak için Çorap URGE Projesi'nde yer alan 13 firmamızın temsilcileri ile New York'u ziyaret ettik. New York'ta en fazla 20 alıcıyla ikili iş görüşmesi (B2B) planlıyorduk. Beklediğimizin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. 20 yerine 45 alıcıyla çok verimli görüşmeler yaptık. Programımızı iki saat uzatmamıza rağmen B2B taleplerini karşılamakta zorlandık. Program bir güne sığmayınca firmalarımız ertesi gün alım gruplarının ofislerinde ağırlanarak görüşmelerini tamamlayabildi. Çok büyük siparişlerle Türkiye'ye döndük. New York organizasyonumuzun yaratacağı sinerji sayesinde bu yıl ABD'ye çorap ihracatımızın yüzde 70 artışla 22 milyon doların üzerine çıkacağını öngörüyorum. ABD'li alıcılarla aramızda oluşan iş birliği ortamının asıl meyvelerini önümüzdeki yıllarda toplayacağız. 5 yıl içinde ABD'yi Türkiye'nin en büyük çorap pazarı sıralamasında ilk 5'in içine sokacağımıza inanıyorum."