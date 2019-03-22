Duravit, 87 milyon metreküp su tasarrufu sağladı

İSTANBUL, (DHA)- Alman merkezli Duravit, Dünya Su Günü’nde temiz su sorununa ve su kaynaklarının etkin kullanımının önemine dikkat çekti. ÇEVKO ile çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan Duravit, çalışmalar ile 49 ailenin yıllık su tüketimine eş değer yaklaşık 87 milyon metreküp su tasarrufu yapılmasını sağladı.

Uluslararası Dünya Su Günü, 1993 yılından bu yana her yıl 22 Mart’ta su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanıyor. İklim değişimi ve kaynakların azaldığı dönemde sürdürülebilir yaklaşımını tüm tasarım ve üretim süreçlerinde uygulayan Alman merkezli Duravit, bu yılki teması 'Kimseyi Geride Bırakmamak' olan Dünya Su Günü’nde dünya üzerinde yaşayan herkesin temiz içme suyuna erişmesinin, içilebilir su kaynaklarının korunmasının ve çoğaltılması için farkındalık yaratılmasının önemine dikkat çekti. ÇEVKO ile gerçekleştirdiği geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirerek çevresel sürdürülebilirliğe katkılar yapan Duravit, bu yükümlülükler çerçevesinde yaptığı çalışmalar ile 49 ailenin yıllık su tüketimine eş değer yaklaşık 87 milyon metreküp su tasarrufu yapılmasına katkı sağladı.