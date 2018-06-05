DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Biz bu millete hizmet etmeyi sevdik. Bu millete hizmetkar olabilmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gördük. Allah'ın izniyle bundan sonra bu can bu bedende oldukça durmak yok hizmete devam inşallah diyoruz." dedi.
Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesince Kale ilçesinin Çarşı Meydan'ında düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada Kaleliler'i özlediğini ancak yoğun işleri ve memleket meselesi için koşuşturmaktan hemşehrileriyle buluşmanın zaman zaman zor olduğunu ifade etti.
"Ne zaman sizleri gördük yorgunluğumuz geçiyor" diyen Zeybekci, şöyle devam etti:
"Biz bu millete hizmet etmeyi sevdik. Bu millete hizmetkar olabilmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gördük. Bu kardeşinizi Kale'nin hizmetkarı ve bir evladı olarak görün. Allah'ın izniyle bundan sonra bu can bu bedende oldukça durmak yok hizmete devam inşallah diyoruz. Aklınıza başka şey gelmesin. Yani milletvekili olmadı, bizim oğlan hizmetleri aksar filan diye sakın aklınıza gelmesin. Kale ne diyorsa bizim başımızın üzerinde olmaya devam edecek."
Zeybekci, pazar günü Kınıklı'daki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştireceklerini, Diyanet İşleri Başkanlığının Kadir Gecesi programının da bu camiden yapılacağını kaydetti.
Bakan Zeybekci, daha sonra ilçe muhtarlarıyla görüşme yaptı.
İftara Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve diğer protokol üyeleri de katıldı.
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