FİNANS

"Düşler Akademisi" projesi 10 yılda binlerce engelli gence umut oldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

Türkiye Vodafone Vakfı'nın engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak üzere hayata geçirdiği "Düşler Akademisi", 10 yılı geride bıraktı - Türkiye Vodafone Vakfı tarafından "Düşler Akademisi" projesine aktarılan hibe tutarı 5,5 milyon TL'ye yaklaştı - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan: - "Bugüne kadar yaptığımız sosyal yatırımların toplamı 37 milyon TL'ye yaklaşırken, gerçekleştirdiğimiz projelerle yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza ulaştık"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı’nın engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak üzere hayata geçirdiği "Düşler Akademisi", 10 yılı geride bıraktı.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplumsal değişim ve dönüşümün öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Vodafone Vakfı’nın Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak üzere hayata geçirdiği "Düşler Akademisi", 10 yılı geride bıraktı.

Türkiye’de özellikle gençler arasında gönüllülük olgusunun yaygınlaşmasında önemli rol oynayan "Düşler Akademisi", 2008 yılından bu yana yaklaşık 20 bin gönüllü ile 6 bin gencin engellerini aşmasına destek oldu. Türkiye Vodafone Vakfı tarafından "Düşler Akademisi" projesine aktarılan hibe tutarı ise 5,5 milyon TL’ye yaklaştı.

"Düşler Akademisi"nin 10. yılı vesilesiyle Türkiye’nin engelli bireylere yönelik en geniş kapsamlı yaşam alanı ve Avrupa’nın en büyük outdoor engelli kampı Düşler Akademisi Kaş’ta gönüllüler ve engelli bireyler için özel bir program düzenlendi. Gönüllülerin gözetiminde gün boyu dalış yapan, at binen ve ritim atölyesine katılan engelli ve sosyal dezavantajlı gençler, Düşler Akademisi müzik grubu Social Inclusion Band’den, söz ve müziği Ogün Sanlısoy’a ait olan “Düşlesen Yeter” adlı şarkıyı da dinledi.

- "Sosyal yatırımlarımız içinde Düşler Akademisi’nin özel bir yeri var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında engelliler, kadınlar ve çocuklar için önemli sosyal yatırımlar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptığımız sosyal yatırımların toplamı 37 milyon TL'ye yaklaşırken, gerçekleştirdiğimiz projelerle yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza ulaştık. Sosyal yatırımlarımız içinde Düşler Akademisi’nin özel bir yeri var. Düşler Akademisi, engelli ve sosyal dezavantajlı bireylere destek veren bir sosyal gelişim ve sanat merkezi. Bu merkezle, engelli bireylerin sanat aracılığıyla sosyal dışlanmayı kırmalarına, aktif ve üretken bireyler haline gelmelerine yardımcı oluyoruz.

Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yürüttüğümüz projelerin tek seferlik değil, sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz. Bu yıl Düşler Akademisi’nin 10. yılı. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için kesintisiz 10 yıl birlikte çalışmak, günümüzde örneğine çok az rastlanan bir durum. Yaratılan etkinin sürdürülebilir olması ve insanların hayatında kalıcı değişim yaratması açısından uzun soluklu iş birlikleri önem taşıyor. Bu anlamda, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, önemli bir iş birliğine imza attığımıza inanıyoruz."

Deegan, Düşler Akademisi’nin gönüllülük alanında da önemli bir örnek teşkil ettiğini, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, Türkiye’de gönüllülük olgusunun yaygınlaşması için sivil topluma ve sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Özellikle Y kuşağının yeni tercihinin, gönüllülük faaliyetlerine katılmak ve Düşler Akademisi'nin, bu anlamda da Türkiye’de öncü projelerden biri olduğunu vurgulayan Deegan, projeye 10 yılda sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından 20 bin gönüllünün destek verdiğini bildirdi.

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- Gelir modelleri sunuyor

Verilen bilgiye göre, Düşler Akademisi'nde bağış toplamak yerine engelli bireylere çeşitli gelir modelleri sunularak sosyal hayata katılımları destekleniyor. Bu kapsamda, İstanbul Ataşehir’deki merkezde düzenlenen atölyelerden mezun olan gençlere profesyonel sanat kariyeri yolu açılıyor. Düşler Akademisi’nin sunduğu gelir modellerinden Social Inclusion Band müzik grubu, kış sezonunda farklı mekanlarda konser veriyor ve önemli sanatçılarla sahne alıyor. Bir diğer gelir modeli Düşler Mutfağı, birçok kurumsal firmanın toplantılarına catering hizmeti verirken, D-film ise firmalara video, klip ve fotoğraf çekimi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Düşler Akademisi iş birliğiyle hayata geçirdiği, Türkiye'nin en kapsamlı işaret dili eğitim uygulaması, 3 milyon işitme engelli ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Belli bir müfredat çerçevesinde ders olarak hazırlanan uygulama, alanında Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bin 100’e yakın anlatım videosu ve bin 400’den fazla kelime içeren bir sözlükten oluşan bu uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alternatif Yaşam Derneği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Düşler Akademisi Türkiye Vodafone Vakfı

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