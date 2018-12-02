FİNANS

Düşler Akademisi projesiyle 10 yılda 6 bin öğrenciye ulaşıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 13:36 | Son Güncelleme

Türkiye Vodafone Vakfı, Düşler Akademisi projesiyle 10 yılda 6 bin öğrenciye ulaştı - Vakfın, projeye bugüne kadar aktardığı toplam hibe tutarı 5,5 milyon lirayı buldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Düşler Akademisi projesiyle 10 yılda yaklaşık 20 bin gönüllünün desteğiyle 6 bin öğrenciye ulaşıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, 2008 yılından bu yana destek verdiği Düşler Akademisi projesiyle engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri ekonomik ve sosyal hayata kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda vakıf, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Düşler Akademisi projesiyle 10 yılda yaklaşık 20 bin gönüllünün desteğiyle 6 bin öğrencinin hayatına dokundu.

Diğer yandan, vakfın proje kapsamında hayata geçirdiği işaret dili uygulaması "İŞARET" 3 milyon işitme engellinin ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Türkiye Vodafone Vakfı'nın Düşler Akademisi projesine bugüne kadar aktardığı toplam hibe tutarı ise 5,5 milyon lirayı buldu.

Düşler Akademisi projesiyle çeşitli engelleri bulunan ya da maddi yetersizliklerinden dolayı toplumsal dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı gençlere sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri, yeni fikirler üretmeleri, aktif ve üretken bireyler olarak toplumda yer almaları için fırsatlar sunuluyor.

İstanbul Ataşehir'deki merkez binada, başta tiyatro, dans, resim, enstrüman eğitimi, fotoğrafçılık branşlarında sanat atölyeleri olmak üzere, iş hayatına hazırlık, iletişim becerileri, bireysel koçluk gibi kişisel gelişim atölyeleri düzenleniyor.

Antalya Kaş tesisinde ise engelli bireylere sanatta resim, müzik, dans, heykel ve tiyatro, sporda yelken, dalış, tırmanış, futbol, tenis, yoga, voleybol, at binme, eğitimde ise kişisel gelişim, işaret dili, yabancı dil, fotoğraf, kamera ve senaryo dersleri veriliyor.

Düşler Akademisi, engelli bireyler için bağış toplamak yerine kendi gelirlerini kazanacakları gelir modelleri oluşturarak sosyal hayata katılımlarını güçlendirmeyi de amaçlıyor.

Katılımcı gençlere profesyonel sanat kariyeri yolu açılıyor. Bu kapsamda, müzik grubu Social Inclusion Band, kış sezonunda her ay farklı mekanlarda konser veriyor ve önemli sanatçılarla sahne alıyor.

Düşler Mutfağı, birçok kurumsal firmanın toplantılarına catering hizmeti veriyor. D-film'de ise video, klip ve fotoğraf çekimi yapılıyor, firmalara bu alanlarda hizmet veriliyor.

Social Inclusion Band müzik grubu, bu yıl 10. yaşını kutlayan Düşler Akademisi için ünlü sanatçı Ogün Sanlısoy ile birlikte çalışarak Düşlesen Yeter isimli bir şarkı yaptı.

Ogün Sanlısoy ve Social Inclusion Band’in birlikte seslendirdiği şarkının klibi Düşler Akademisi Kaş'ta ve Vodafone FreeZone Stüdyo'da çekildi.

Türkiye'nin işaret dili eğitim uygulaması İŞARET, belli bir müfredatta ders şeklinde anlatımları içermesi nedeniyle Türkiye'de alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

İşaret dilini öğrenmek isteyen herkese yönelik olan uygulama, bin 100'e yakın anlatım videosu ve bin 400'den fazla kelime içeren bir sözlükten oluşuyor. Uygulama, Google Play aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları kaydetti:

"Türkiye’de engelli nüfus oranı yüzde 12'nin üzerinde. Engelli olmanın, insan olma halinin doğal bir parçası olduğuna inanıyor ve engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Düşler Akademisi projesiyle engelli bireyler için hayatta bağımsız olabileceklerini hissettiren bir model sunuyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yürüttüğümüz projelerin tek seferlik değil, sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz. Yaratılan etkinin sürdürülebilir olması ve insanların hayatında kalıcı değişim yaratması açısından uzun soluklu iş birlikleri önem taşıyor. Bu anlayışla 10 yıldır destek verdiğimiz Düşler Akademisi projesiyle bugüne kadar yaklaşık 20 bin gönüllüyle 6 bin gencimizin hayatına dokunduk. Bu bizim için önemli bir gurur ve mutluluk kaynağı. Engelli bireyler için ilk günkü heyecanımızla çalışmaya devam ediyoruz."

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