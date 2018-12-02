Düşler Akademisi projesiyle 10 yılda 6 bin öğrenciye ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Düşler Akademisi projesiyle 10 yılda yaklaşık 20 bin gönüllünün desteğiyle 6 bin öğrenciye ulaşıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, 2008 yılından bu yana destek verdiği Düşler Akademisi projesiyle engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri ekonomik ve sosyal hayata kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda vakıf, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Düşler Akademisi projesiyle 10 yılda yaklaşık 20 bin gönüllünün desteğiyle 6 bin öğrencinin hayatına dokundu.

Diğer yandan, vakfın proje kapsamında hayata geçirdiği işaret dili uygulaması "İŞARET" 3 milyon işitme engellinin ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Türkiye Vodafone Vakfı'nın Düşler Akademisi projesine bugüne kadar aktardığı toplam hibe tutarı ise 5,5 milyon lirayı buldu.

Düşler Akademisi projesiyle çeşitli engelleri bulunan ya da maddi yetersizliklerinden dolayı toplumsal dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı gençlere sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri, yeni fikirler üretmeleri, aktif ve üretken bireyler olarak toplumda yer almaları için fırsatlar sunuluyor.