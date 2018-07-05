"Duty Free"lere satılan ürünlere ÖTV istisnası

Yerli ürünlerin "Duty Free" olarak bilinen gümrüksüz satış mağazalarından sunumunu artırmak amacıyla bu mağazalara verilen ürünlerin özel tüketim vergisinden (ÖTV) istisna tutulmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Maliye Bakanlığının ÖTV uygulama tebliğlerinde değişiklik yapılmasına dair tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğlerde, satılmak üzere gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarına yapılan teslimlerin ÖTV'den istisna olmasına ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, söz konusu yerlere yapılacak ürün teslimlerinde, malın ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz mağazalarında satılabilecek mal cinslerinden olup olmadığı ÖTV mükelleflerince kontrol edilecek. Bu malın kapsamda olmaması halinde, ÖTV istisnasız teslimde bulunulamayacak.

ÖTV mükellefleri, gümrüksüz satış mağazalarına yaptıkları teslimlerde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dahil etmeyecek. Buna karşın bedele dahil edilmeyen tutar, faturada şerh gösterilerek belirtilecek.

Bu malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna ilişkin antrepo tutanağı tutulacak ve ilgili evrak gümrük idaresi tarafından onaylanacak.