Duvar kağıdı ithalatında korunma önlemi

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 6 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamalarının ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak.

Söz konusu mali yükümlülük, 2018-2019 döneminde kilogram başına 3,75 dolar, 2019-2020'de kilogram başına 3,5 dolar, 2020-2021'de ise kilogram başına 3,25 dolar olacak.

Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek.

Ayrıca, bazı ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, belirli ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam bin 43 ton olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanının 347 tonu geçmemesi kararlaştırıldı. Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek ithal lisansıyla yapılacak.

