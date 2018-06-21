Duvar kağıtlarına ithalat önlemi

Duvar kağıtları ithalatına yönelik korunma önleminin 3 yıl uzatılması ve bu ürünün ithalatında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Ekonomi Bakanlığın, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, bazı duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamalarına yönelik soruşturma sonucunda alınan kararlar yer aldı.

Kararlar, "duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar)", "duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddeIerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar" ve "duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel telIer halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar)" için geçerli olacak.