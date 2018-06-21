FİNANS

Duvar kağıtlarına ithalat önlemi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 09:24 | Son Güncelleme

Duvar kağıtlarına ithalat önlemi

Duvar kağıtları ithalatına yönelik korunma önleminin 3 yıl uzatılması ve bu ürünün ithalatında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Ekonomi Bakanlığın, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, bazı duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamalarına yönelik soruşturma sonucunda alınan kararlar yer aldı.

Kararlar, "duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar)", "duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddeIerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar" ve "duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel telIer halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar)" için geçerli olacak.

Bu kapsamda, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 yıl uzatılmasına karar verdi.

Söz konusu ürünlere yönelik ek mali yükümlülük de uygulanacak. Mali yükümlülük, 6 Ağustos 2018-5 Ağustos 2019 tarihlerinde kilogram başına 3,75 dolar, 6 Ağustos 2019-5 Ağustos 2020 tarihlerinde kilogram başına 3,5 dolar, 6 Ağustos 2020-5 Ağustos 2021 tarihlerinde kilogram başına 3,25 dolar olarak belirlendi.

Soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleriyle talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına da karar verildi.

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındıTicari kredi kartı başvurusu da internete taşındı
Ereğli'de metal işçileri grevdeEreğli'de metal işçileri grevde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duvar kağıdı Ekonomi Bakanlığı İthalatta Korunma Önlemi resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar santrali için başvuru tarihi açıklandı

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar santrali için başvuru tarihi açıklandı

24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle vergi dairelerinde yoğun mesai!

24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle vergi dairelerinde yoğun mesai!

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor

Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

Ereğli'de metal işçileri grevde

Ereğli'de metal işçileri grevde

CHP'li başkandan patates ve soğanlı açıklama

CHP'li başkandan patates ve soğanlı açıklama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.