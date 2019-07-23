FİNANS

"Düve desteği projesini 41 ilden 81 ile çıkarıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 18:43 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türkiye genelinde 263 bin üreticimizin 870 bin ton sütü için 205 milyon lira çiğ süt desteğini ağustos ayının ilk haftasında ödüyoruz. Litre başı 25 kuruştu hatırlarsınız. Küçükbaş Sürü Büyütme Projesi kapsamında da doğan kuzu ve oğlaklarını damızlık olarak sürüye katan üreticilerimize de 100 lira destek veriyoruz. Düve desteği projesini 41 ilden 81 ile çıkarıyoruz. Bu kapsamda düve alan vatandaşlarımıza düve bedelinin yüzde yüzde 40'ını hibe ediyoruz" - "Türkiye'nin yüz yıllık tarihinin tarım ve hayvancılıkla ilgili en büyük bilgi bankasını oluşturacağız. Oluştururken de sizlerin fikirleri son satırına kadar okunacak. Sizlerden gelen verinin, bilginin bizim için önemi büyük"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Düve desteği projesini 41 ilden 81 ile çıkarıyoruz. Bu kapsamda düve alan vatandaşlarımıza düve bedelinin yüzde yüzde 40’ını hibe ediyoruz." dedi.

Pakdemirli, bir otelin konferans salonunda düzenlenen "Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda, Aksaray’ın tarım ve sanayide önemli ve günden güne gelişen bir kent olduğunu söyledi.

Aksaray’ın da tarımda, hayvancılıkta, yatIrımlarda, ülkenin diğer şehirleri gibi büyüdüğünü belirten Pakdemirli, “Tabii ekonomimizde bazı geliştirilmesi gereken şeyler de var. Ekonomi tarıma çok bağlı. Özellikle döviz kurlarında herhangi bir hareketlenme olduğu zaman en çok bizim sektörümüz etkileniyor. Geçen yıl bakanlığımın ilk günleri, dövizin çok hızlı arttığı, maliyetlerimizin çok arttığı bir dönemdeydik ama ben kendimi Ankara’da ofise hapsetmedim. Dedim ki ’Sahaya çıkacağım’ ve 65’e yakın ili dolaştım. Problemler aslında ortak. Tabii ki artan maliyetler karşısında o oranda veya daha fazlasında gelirlerimizi arttırıyor olmamız lazım. Bütün çabamız aslında bu.” ifadelerini kullandı.

Göreve geldikten sonra çiftçiye desteği artırma çalışmalarına hız verdiğini dile getiren Pakdemirli, “Gübre desteğini 4 liradan 8 liraya çıkardık ve bu sene de yüzde 35 daha fazla verdik. Yani geçen yıl 850 liraya sattığınız buğdayı bugün bin 350, bin 400’ler seviyesinde almaya başladık. Yani mümkün mertebe artan maliyetlere çiftçimizi, üreticimizi, köylümüzü ezdirmeme gayreti içerisinde olduk.” diye konuştu.

Sütteki durumun ülke genelinde iyi olduğuna değinen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Besicilikte hala sıkıntılarımız var. Bu işin yapısal problemlere de dayanan bir geçmişi var. Bunu da inşallah en kısa zamanda çözme yolunda gayretli adımlarımızı atacağız. Et Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip mümkün mertebe besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde gerekli tedbirleri alıyor olacağız, inşallah."

- "Tarım Şurasi'da tarıma ilgili herkesin fikrini almayı amaçladık"

15 yıl aradan sonra üçüncüsü düzenlenecek Tarım Şurası’na ilişkin bilgi veren Pakdemirli, ülke tarımının geleceği için bu şurayı çok önemsediğini vurguladı.

Tarımın Türkiye’de herkes tarafından konuşulan, herkesi ilgilendiren bir konu olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu konuda herkes konuşuyor ve herkes ‘En iyi ben bilirim’ diyor. Bu konuda bir fikir birlikteliği, bir yol haritası bugüne kadar tam anlamıyla çizilememiş. Biz de ‘Şurayı toplayalım’ dedik. Bu şuranın normalde 5 yılda bir toplanması lazım ama son 15 yıldır toplanmamış. Şurada tarıma ilgili herkesin fikrini almayı amaçladık. Bir internet sitesi açtık. Önümüzdeki günlerde de Türkiye’deki tarımla ilgili paydaşlara, başta üreticimiz, çiftçimiz, köylümüz olmak üzere herkese birer SMS gelecek. 1,6 milyon SMS. Diyeceğiz ki ‘Tarımla ilgili bir fikrin varsa, lütfen bize ilet’. 21 konu başlığı altında tarımın önümüzdeki 25 yıllık yol haritasını çiziyor olacağız."

Çiftçiye, köylüye, üreticiye destekleri arttırmayı dilediğini söyleyen Pakdemirli, sorunları çözme yolunda her an her saniye adım attıklarını bildirdi.

Tarım Şurası için ilgilenen herkesten fikir beklediklerini bildiren Pakdemirli, "Türkiye'nin yüz yıllık tarihinin tarım ve hayvancılıkla ilgili en büyük bilgi bankasını oluşturacağız. Oluştururken de sizlerin fikirleri son satırına kadar okunacak. Sizlerden gelen verinin, bilginin bizim için önemi büyük." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 2019'da 16,1 milyar destek vermeyi hedeflediklerini, bunun 12 milyarlık kısmının ödenmiş durumda olduğunu, kalan kısmın da ödeneceğini belirtti.

- "Düve desteği projesini 41 ilden 81 ile çıkarıyoruz"

Hayvancılıkla ve tarımla uğraşan vatandaşlara yeni destek projeleri hazırladıklarını anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 263 bin üreticimizin 870 bin ton sütü için 205 milyon lira çiğ süt desteğini ağustos ayının ilk haftasında ödüyoruz. Litre başı 25 kuruştu hatırlarsınız. Küçükbaş Sürü Büyütme Projesi kapsamında da doğan kuzu ve oğlaklarını damızlık olarak sürüye katan üreticilerimize de 100 lira destek veriyoruz. Düve desteği projesini 41 ilden 81 ile çıkarıyoruz. Bu kapsamda düve alan vatandaşlarımıza düve bedelinin yüzde yüzde 40'ını hibe ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Toprak Mahsulleri Ofisimiz besicilerin ve yem sektörünün ham madde sıkıntısı yaşamamaları için gerekli tedbirleri almak üzere çalışmalarına başlamıştır. Hasat döneminin bitmesiyle birlikte yetiştiricilerimizin maliyetlerine olumlu yansıyacak gerekli tüm politikalar uygulamaya konulacaktır."

Pakdemirli, Aksaray için planlanan ve yapımı süren arıtma tesisi, yağmurlama ve damla sulama projelerine ilişkin şöyle konuştu:

"Aksaray için su çok önemli. Aksaray'ın su meselesini de önümüzdeki 20 yıl, 50 yıl daha çözecek şekilde bir adım atmamız lazım. Bu adımları atarken havzalara da birbirine zarar vermeyecek şekilde su taşıyabiliyorsak, buraya da bakacağız. Bu işi yapmamız lazım. Çünkü sulu tarımla susuz tarım arasında hakikaten çok büyük fark var. Aksaray'ın suya kavuşması, hem sulama suyuna, hem de memba suyu kalitesindeki içme suyuna kavuşması lazım. İnşallah önümüzde 4 yıl seçimsiz bir dönemimiz var. Sizler bize hep destek oldunuz, belediyede destek oldunuz. Bundan sonra bize düşen sizlere hizmet etmek."

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Anahtar Kelimeler:
aksaray destek düve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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