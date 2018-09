Düzce Ziraat Odası Başkanı: Tekel olmuş yapılara devletimiz 'Dur' demeli

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Düzce'de piyasada 11,50 TL'den alınan fındığın ihracat fiyatının değişmediğini belirterek, "Serbest piyasada fındığın hak ettiği fiyatlara gelmesini engelleyen, üreticinin sırtından haksız kazanç elde eden; iç piyasada üreticileri, dış piyasada alıcıları kendine bağımlı kılan, tekel olmuş yapılara devletimiz ve özellikle siyasetçilerimiz bir an önce 'Dur' demelidir" dedi.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Öztürk ve ilçe başkanları, Düzce'de piyasada 11,50 TL olan fındıkla ilgili ortak basın açıklaması yaptı. Öztürk, bu yıl 1 kilo fındığın maliyetinin 11,50 TL olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu maliyete karşılık piyasada oluşan fiyat maliyet rakamı kadar olmuştur. Maliyetin verime bağlı olarak yüksek olduğu bu yıl, fındık fiyatı şimdi oluşan piyasa fiyatının çok üzerinde olmalı, piyasada en az 20 TL fiyatla üreticiden alınmalıdır. Üretici olarak bizler bu fiyatı talep ederken hakkımız olanı istiyoruz. Herkesin bildiği üzere geçen yıl TMO 10,50 TL'den alım yapmıştır. TMO'nun geçen yıl fındığa vermiş olduğu fiyat o günkü döviz kuru üzerinden yaklaşık 3 dolara denk gelmektedir. Hal böyleyken ülkemizde dövize bağlı olarak hiçbir sanayi ve tarım ürününün fiyatı düşmezken yüzde 75'i ihraç edilen fındığın fiyatı 3 dolardan 1.8 dolara düşmüştür. Tarımsal ürün ihracatımız içerisinde en fazla paya sahip hiçbir girdisi olmadan ülkemize döviz girdisi sağlayan fındığa niçin sahip çıkmamaktadır. Fındık fiyatı konusunda iç piyasada bunlar olurken, ihraç fiyatı değişmemiş, geçen yıl 6,20 dolar olan iç fındık fiyatı 22- 23 TL'ye karşılık gelirken bu yıl 6,20 dolar 40 TL yapmaktadır. Dövizin artmasından kaynaklanan yaklaşık 20 TL kimin cebine girmektedir. İlgili devlet kurumları ve siyasetçilerimiz fındık üreticisinin alın teri olan bu kazancın birilerinin cebine girmesini nasıl görmezden gelmektedir."

TMO tarafından bir an önce alım yapılmaya başlanması gerektiğini savunan Öztürk, "Değerli fındık üreticileri bu gidişe bir an önce 'Dur' denilmeli. Serbest piyasada fındığın hak ettiği fiyatlara gelmesini engelleyen, üreticinin sırtından haksız kazanç elde eden; iç piyasada üreticileri, dış piyasada alıcıları kendine bağımlı kılan, tekel olmuş bu yapılara devletimiz ve özellikle siyasetçilerimiz bir an önce 'Dur' demelidir. Toprak Mahsulleri Ofisi, zaman kaybetmeden alıma başlamalıdır" dedi.

FOTOĞRAFLI