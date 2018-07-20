FİNANS

Düzce'de fındık hasat tarihleri belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu: - "Yapılan çalışmalar neticesinde hasat tarihleri; sahil kesiminde 4 Ağustos, orta kesimde 11 Ağustos, yüksek kesimde 18 Ağustos olarak belirlendi"

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde fındık hasat tarihlerini belirledi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yapılan arazi çalışmaları sonucunda Düzce genelindeki 2018 yılı fındık hasat tarihlerinin belirlendiğini ve çiftçilerin ürün kaybı yaşamaması için belirlenen tarihlerden erken hasat yapmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu, fındık hasadında belirlenen tarihlere uyulmasını istediklerini vurgulayarak, "Yapılan çalışmalar neticesinde hasat tarihleri; sahil kesiminde 4 Ağustos, orta kesimde 11 Ağustos, yüksek kesimde 18 Ağustos olarak belirlendi. Üreticilerin fındık hasadına başlamadan önce fındık hasadını güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybolmaması için hasattan 5-10 gün önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapılmalıdır.
Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından, zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kabaoğlu, fındığın en iyi hasat edilme şeklinin silkme suretiyle yerden toplanması olduğunu, bölgede yaygın olarak uygulanan daldan el ile toplanarak fındığın hasat edilmesinde de dalların birbirine sürtünmemesine, çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılmasına, gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklara zarar verilmemesine dikkat edilmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
düzce fındık hasat

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