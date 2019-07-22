Düzce'de üreticilerin borçlarına yapılandırma talebi

Bu afetlerde can kayıplarının yanı sıra çeşitli zararların yaşadığını aktaran Bayraktar, Düzce'deki afetin büyüklüğünün çok daha fazla olduğunu vurguladı.

DÜZCE (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından etkilenen üreticilere ilişkin, "Üreticilerimizin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarının yapılandırılması için girişimlerde bulunacağız. Borçlarını ödemeleri mümkün değil, ürün falan kalmamış, perişan olmuşlar." dedi.

"Üreticilerimizin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarının yapılandırılması için girişimlerde bulunacağız. Borçlarını ödemeleri mümkün değil, ürün falan kalmamış, perişan olmuşlar. Metrekareye 169 kilogram civarında yağmur düşmüş. Bu, son yıllarda hiç duymadığım çok büyük bir hadise. Sel, toprağı verimsiz hale getirdi. Dolayısıyla toprak üzerinde de bir ıslah çalışması yapmak gerekiyor. Oldukça fazla iş var. Borçlarının yapılandırılması lazım ama onun dışında burada evsiz kalan insanlarımız var. Bunlara yardım yapmak lazım."

Bayraktar, bölgenin "afet bölgesi" olarak ilan edilmesinin beklendiğine işaret ederek, "Doğrusu da o. Bu afetin büyüklüğünü gördüğümde gerçekten buna inanıyorum, afet bölgesi olarak ilan edilmeli. Gerekli bütün yardımlar insanlarımıza yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

