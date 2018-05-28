FİNANS

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan kentten, nisan ayında 2 bin 206 ton iç fındık ihraç edildi

Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Düzce'den, nisan ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2 bin 206 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, nisan ayındaki tarım faaliyetlerinin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, nisan ayında ihracatın büyük bir bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte, fındık hasadının geçen yılın eylül ayında sona erdiği ve ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Geçen yılın ağustos ayından bu yana işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre nisan ayında pazara inen üründen 2 bin 206 ton işlenerek, iç fındık şeklinde AB ülkelerine ihraç edildi. 2018 yılı ilk dört ayında toplam ihraç edilen fındık ise 6 bin 615 ton oldu."

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Anahtar Kelimeler:
düzce fındık ihracat

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