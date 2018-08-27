Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Düzce'den temmuz ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 306 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayındaki tarım faaliyetlerinin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, temmuz ayında ihracatın büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Geçen yıl elde edilen mahsulün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Geçen yılın ağustos ayından bu yana işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre haziran ayında pazara inen üründen 306 ton işlenerek, iç fındık şeklinde AB ülkelerine ihraç edildi."

Öte yandan, kentte yılın 7 ayında toplam 8 bin 171 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, ağustos ayından itibaren yeni ürünün de pazara inmeye başlayacağı kaydedildi.

