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DÜZELTME: "Bakan Albayrak, New York'ta Amerikalı iş adamlarıyla buluştu" başlıklı haberimizin 5. spotu ve 16. paragrafında sehven yer alan "Türkiye'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 28, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 30, küresel

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak, New York'ta Amerikalı iş adamlarıyla buluştu - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir" - "Ben Eylül 2011 döneminde New York'ta yaşıyordum. Bu nedenle Amerikalıların 11 Eylül saldırıları sonrasında nasıl bir travma yaşadığını iyi biliyorum. Bu empatik yaklaşımla sizler, 11 Eylül'de yaşadığınız acının, onlarca, hatta yüzlerce katını tecrübe ettiğimizi bilmelisiniz" - "Geçen yılın temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,7 iken, bu oran Temmuz 2018'de yüzde 70,1'e yükseldi. Ağustos rakamları daha da iyi geldi. Ağustos 2017'de yüzde 69,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ağustos ayında yüzde 83,3'e çıktı" - "Biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatız. Kamu, hanehalkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda, Türkiye'nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'de kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 28. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 49. OECD ortalaması ise yüzde 110 civarında. Bu demek oluyor ki Türkiye, kamu borcu alanında gayet iyi durumda. Hanehalkı borçlanmasının GSYH’ye oranı, Türkiye’de yüzde 16. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 36 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye, bu alanda da iyi"

NEW YORK (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin borçlanma bakımından diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir." dedi.

Albayrak, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle New York'ta düzenlenen "Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi" temalı konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

Dünyanın yüzyıllardır en zorlu bölgelerinden birinde Türkiye'nin, en istikrarlı ülke olarak öne çıktığına işaret eden Albayrak, özellikle ekonomi alanında son 16 yılda büyük bir başarı hikayesi yazıldığını vurguladı.
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- "Darbe girişiminin ardından önceliğimiz ulusal güvenlik oldu"

Berat Albayrak, ihracattan altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda ciddi gelişme kaydedilen bu dönemde, AK Parti hükümetleri için ekonominin her zaman birinci öncelik olduğunu söyledi.

Buna karşın Türk hükümetinin, önceliği, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ulusal güvenliğe vermek zorunda kaldığını belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Eylül 2011 döneminde New York'ta yaşıyordum. Bu nedenle Amerikalıların 11 Eylül saldırıları sonrasında nasıl bir travma yaşadığını iyi biliyorum. Bu empatik yaklaşımla sizler, 11 Eylül'de yaşadığınız acının, onlarca, hatta yüzlerce katını tecrübe ettiğimizi bilmelisiniz. 15 Temmuz'da sadece yüzlerce insan ölmedi, binlerce kişi yaralanmadı. Ayrıca, milyonlarca Türk vatandaşı, gecenin bir yarısında demokrasinin yanı sıra çocuklarının geleceğini savunmak için sokaklara döküldü."

Türk tarihinde benzeri bulunmayan darbe girişiminden 24 Haziran 2018'e kadar hükümetin önceliğinin ulusal güvenlik olduğunu vurgulayan Albayrak, bu çerçevede son 2 yılda hem terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya karşı savaşıldığını hem de iç tehditlerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını anlattı.

Albayrak, yaşanan acılara ve zorluklara rağmen Türk halkının AK Parti'yi desteklemekten vazgeçmediğini ifade ederek, "24 Haziran'da güçlü bir çoğunlukla büyük bir zafer kazandık." dedi.
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- "Bütçe disiplini ve fiyat istikrarı ekonomi politikalarının ana sütunları"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, zaferle çıkılan seçim sonrasında hayata geçen yeni hükümet yapısı kapsamında bakanlık sayısının 16'ya indirilmesinin hem bütçe disiplini hem de kalkınma bakımından stratejik olarak önem taşıdığını vurgulayarak, yeni dönemde bütçe disiplini ve fiyat istikrarının, ekonomi politikalarının ana sütunlarını oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Albayrak, bu noktada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına yönelik spekülasyonların da son dönemde atılan güçlü para politikası adımlarıyla sona erdiğini bildirdi.
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- "Türkiye, makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat"

Berat Albayrak, konuşmasında, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Türkiye'de ilk kez bir ekonomik programa, finans sektöründen akademisyenlere kadar tüm tarafların katkı sağladığını belirten Albayrak, bu sayede çok stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü bir program oluşturulduğu vurgusunu yaptı.

Albayrak, Türkiye ekonomisinde YEP ile hedeflenen dönüşümün aslında temmuz ayı itibarıyla başladığına işaret ederek, son verilerin bunu desteklediğini kaydetti.

Türkiye'nin makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat olduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Geçen yılın temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,7 iken, bu oran Temmuz 2018'de yüzde 70,1'e yükseldi. Ağustos rakamları daha da iyi geldi. Ağustos 2017'de yüzde 69,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ağustos ayında yüzde 83,3'e çıktı.

Biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatız. Kamu, hanehalkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda, Türkiye'nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'de kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 28. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 49. OECD ortalaması ise yüzde 110 civarında. Bu demek oluyor ki Türkiye, kamu borcu alanında gayet iyi durumda. Hanehalkı borçlanmasının GSYH’ye oranı, Türkiye’de yüzde 16. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 36 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye, bu alanda da iyi."

Albayrak, Türk halkının daha önce yaşanan krizlerden alınan dersler sayesinde Türk lirası üzerinden borçlandığını, bu nedenle söz konusu borçların döviz kurundan etkilenmediğini söyledi.

Bankacılık sektörüne ilişkin borçların GSYH'ye oranının yüzde 26 olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'nin bu alanda da diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösterdiğini kaydetti.

Albayrak, Türk özel sektörünün borçlarının GSYH'nin yüzde 65'ine tekabül ettiğini, bunun diğer yükselen ve gelişen ülkelerde yüzde 94'e ulaştığını ifade ederek, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir." dedi.

Bununla birlikte, Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklar konusunda proaktif bir yaklaşım takınacağını belirten Albayrak, bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç oluşması durumunda Türk hükümetinin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
borçlanma darbe girişimi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak new york YEP

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