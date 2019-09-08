İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankalar, 3 milyar 460 milyon liralık kârla son 4 yılın en düşük temmuz ayı kârını elde etti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, yılın ilk 7 ayında 28 milyar 236 milyon TL net dönem kârı sağladı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, kârlılıktaki düşüş yüzde 15,9'a işaret etti. Böylece son 3 yılın en düşük ocak-temmuz kârı elde edildi. 2017 ve 2018'in ocak-temmuz dönemlerinde sektörün kârı sırasıyla 29,1 milyar TL ve 33,6 milyar TL olmuştu.

Sektör, temmuz ayında ise 3 milyar 460 milyon TL net dönem kârı sağladı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 ve bir önceki aya göre de net kârda yüzde 31,5 azalış kaydeden bankacılık sektörü, 3 milyar 460 milyon TL ile son 4 yılın en düşük temmuz ayı kârını elde etti.

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Verilere göre, bankaların yılın 7 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 35,8 arttı. Temmuz sonu itibarıyla 249,4 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 183,6 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.