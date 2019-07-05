FİNANS

DÜZELTME - Bisam: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.03 arttığı Haziran'da, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Mayıs ayındaki 1,952 liradan 1,971 liraya, yoksulluk sınırı 6,751 liradan 6,818 liraya yükseldi.

DÜZELTME - Bisam: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

(Mayıs verileri düzeltildi)
İstanbul, 5 Temmuz, (DHA) - Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.03 arttığı Haziran'da, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Mayıs ayındaki 1,952 liradan 1,971 liraya, yoksulluk sınırı 6,751 liradan 6,818 liraya yükseldi.
BİSAM verilerine göre, Haziran’da yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 16.91 lira olurken, yetişkin bir erkek için 17.49 lira, 10-18 yaş arası bir çocuk için 18.61, 4-6 yaş arası bir çocuğun için 12.69 lira oldu.
BİSAM verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmek için yapması gereken aylık gıda harcaması 1,971 lira olurken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6,818 liraya yükseldi.
Araştırma sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar;
- peynir, çökelek vb. ürünler 17.79 lira,
- sebze ve meyve 9.38 lira,
- et, tavuk ve balık 12.41 lira,
- süt ve yoğurt 8.30 lira,
- ekmek 4.39 lira,
- katı yağ 2.58 lira,
- sıvı yağ 1.28 lira.
- yumurta 0.74 lira,
- şeker, bal, reçel ve pekmez 2.76 lira oldu.
Bisam’ın açıklamasında, “Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 39.7 ile en yüksek paya sahip. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 24.3 oldu. Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken gıda harcaması tutarı 1 yılda 214 lira arttı” denildi.
Araştırmada, BİSAM tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı’nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen BİSAM beslenme kalıbı dikkate alındı. Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tutarı tespit ediliyor. Hesaplamada esas alınan kalori miktarları, 4-6 yaş çocuk için 1963 kalori, 15-18 yaş çocuk için 3244 kalori, yetişkin bir kadın için 2658 ve yetişkin bir erkek için 2953 kalori olarak hesaplandı. (Tablo-Grafik)

DÜZELTME - Bisam: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 liraDÜZELTME - Bisam: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 liraDÜZELTME - Bisam: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Şehirler’ çözümleri tanıtıldı‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Şehirler’ çözümleri tanıtıldı
Araştırma-Rekabette üstünlüğün anahtarı "bilgi temelli ekonomi"Araştırma-Rekabette üstünlüğün anahtarı "bilgi temelli ekonomi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki patlama ile ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlama ile ilgili korkunç detay!

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Bakan duyurdu! 12 bin personel atanacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel atanacak

Bakan Albayrak açıkladı: Haziran'da bir ilk olacak

Bakan Albayrak açıkladı: Haziran'da bir ilk olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Şehirler’ çözümleri tanıtıldı

‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Şehirler’ çözümleri tanıtıldı

Araştırma-Rekabette üstünlüğün anahtarı "bilgi temelli ekonomi"

Araştırma-Rekabette üstünlüğün anahtarı "bilgi temelli ekonomi"

Odeabank Genel Müdür Yardımcılığı’na Hüseyin Gönül atandı

Odeabank Genel Müdür Yardımcılığı’na Hüseyin Gönül atandı

Antalyalı, limonu taneyle alıyor

Antalyalı, limonu taneyle alıyor

Türkiye'de havalimanlarından 6 ayda 94,8 milyon yolcu geçiş yaptı

Türkiye'de havalimanlarından 6 ayda 94,8 milyon yolcu geçiş yaptı

BİSAM: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

BİSAM: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.