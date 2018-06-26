ESKİŞEHİR (AA) - Finans ve para piyasalarının üst düzey yöneticilerinin, Eskişehir Sanayi Odasında (ESO) genç sanayicilerle bir araya geleceği bildirildi.

ESO'dan yapılan yazılı açıklamada, yatırım yapmak ve kazanç sağlamak amacıyla "nakit para, döviz, altın, tahvil, hisse senedi, mevduat ve bono" gibi yatırım araçlarını kapsayan portföy yönetiminin sanayiciye katkılarının Odada yarın düzenlenecek etkinlikte değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, etkinliğe TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Selim Yazıcı, Halk Portföy Genel Müdürü Alim Telci, Ak Portföy Genel Müdürü A. Ali Ersarı, HSBC Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Vekili Nilgün Ş. Ata, Albaraka Portföy Genel Müdür Yardımcısı Avşar R. Sungurlu, Alternatif Yatırım Fonları Müdürü Selim Kocaoğlu, Gedik Portföy Genel Müdürü Halim Çun ve sektörün diğer önemli isimlerinin katılacağı ifade edildi.

