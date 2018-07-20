Michelin’in uzman ekipleri tarafından kontrol edilen araçların yüzde 34’ünün tehlikeli seviyedeki hava basıncıyla yola çıktığı tespit edildi. Bu rakam son 5 yılın en yüksek oranı olarak raporlara yansıdı.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirketin, “Lastikte Doğru Hava Basıncı” etkinlikleri, 14. yılında da sürücüleri lastiklerde düşük hava basıncının yarattığı tehlikeler konusunda bilgilendirdi.

İSTANBUL (AA) - Michelin tarafından 2004'ten bu yana düzenlenen ve bu yıl 6 ilde 15 noktada sürücülerle buluşan "Doğru Hava Basıncı" etkinliği sonunda yapılan analizler, lastik hava basıncı göz önünde bulundurulduğunda araçların yüzde 34’ünün trafikte tehlike oluşturduğunu ortaya koydu.

2004 yılından beri sürdürülen etkinliklerin toplamında ise 42 bin 770 araç ve 171 bin 80 lastiğin hava basıncı kontrol edilerek, tüketiciler doğru hava basıncının önemi konusunda bilgilendirildi.

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- Doğru hava basıncının önemi

Uzun ömürlülük ve yakıt tasarrufu açısından önem taşıyan lastik basıncının uygun seviyede olması, sürücüye güvenli bir yolculuk, araca ise performans sağlıyor.

Lastik basıncının gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performansını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilerken, ciddi kazalara da yol açabiliyor.

Örneğin; düşük hava basınçlı olarak kullanılan lastiklerde yol tutuş kabiliyeti azalırken, direksiyon hakimiyetinde ise istikrarsızlık ortaya çıkabiliyor. Islak zeminde ise sürücü acil durumlarda fren yaptığı takdirde fren mesafesini uzatarak kaza riskini de artırıyor.

Lastikte doğru hava basıncı, trafikte güvenliği sağladığı kadar yakıt tasarrufu ve lastik ömrü açısından da avantajlar sunuyor.

Hava basıncı düştükçe, lastiğin yuvarlanma direnci artıyor. Ortaya çıkan enerji kaybının motor tarafından dengelenmesi daha fazla tüketime neden olurken, düşük hava basıncı lastiklerin hızlı aşınmasına da yol açarak, lastik ömrünü yüzde 30’a varan oranda azaltıyor.

Sürücüleri lastik hava basınçlarını düzenli olarak kontrol ettirmeleri konusunda uyaran Michelin, lastiklere en az ayda bir kez ve uzun yolculuklar öncesinde araç üreticilerinin tavsiyesine uygun olarak hava basılmasını öneriyor.

