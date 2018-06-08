İSTANBUL (AA) - Geleceğin teknoloji okuryazarlarını ve girişimcilerini yetiştirmek amacıyla kurulan teknoloji koleji Tink'in Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Dereli, "Tink olarak, eğitimin gidişatını değiştirmek istiyoruz. Çünkü teknoloji hayatlarımızı çok etkiledi. Bu eğitimi de etkiledi. Ama biz bunu toplum için nasıl daha yararlı hale getiririz? Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Tink'in 2017-2018 eğitim-öğretim yıl sonu töreninde konuşan Dereli, öğrencilerinin buradan mezun olduğunda Türkiye'yi ve dünyayı yönetecek bireyler olacağını söyledi.

Dereli, 2017-2018 eğitim yılını tamamladıklarını belirterek, "Biz bu yola muhteşem bir takım ile çıktık. İyi bir ekibimiz olmasaydı başaramazdık. Bir sene içerisinde birçok başarı elde ettik. Tink olarak, eğitimin gidişatını değiştirmek istiyoruz. Çünkü teknoloji hayatlarımızı çok etkiledi. Bu eğitimi de etkiledi. Ama biz bunu toplum için nasıl daha yararlı hale getiririz? Bunun için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu arada, 16 kişilik Asya Liderlik Merkezi-Atlas Corps üyesi de Tink'in düzenlediği eğitim-öğretim yıl sonu törenine katıldı.