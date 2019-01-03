FİNANS

DÜZELTME - "Türkiye, Sudan'dan sonra Özbekistan'ın da yer altı kaynaklarını arayacak" başlıklı haberimizin 10. paragrafında yer alan "930 metre olan sondaj derinliğinin 2018'de bin 544 metreye çıktığı" ifadesi, "930 bin metre olan sondaj miktarının 2018'd

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 18:19 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız: - "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan Uluslararası Maden Arama Şirketi, alt şirketler oluşturarak Sudan'da altın aramak üzere anlaşma imzalandı" - "Özbekistan'da da 700 kilometre karenin üzerinde alanı kapsayacak iki ruhsat için imtiyaz sözleşmesini imzalamak üzereyiz" - "İnşallah, Afrika kıtası başta olmak üzere Orta Asya ve dünyanın Venezuela gibi önemli coğrafyalarında yer altı zenginliklerini kamu-özel ortaklığı veya kamu olarak ortaya çıkarmak için bir girişim içindeyiz" - "Geçen yıl bin 248 maden sahasını ihale ettik, 307 milyon liralık teklif geldi. Bu yıl üç bin maden sahası ihale edilecek" - "2018'de alüminyum için açtığımız uç ürün şartlı ihaleler bu yıl içinde demir, bakır, kurşun, çinko ve krom alanlarında devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan Uluslarası Maden Arama Şirketi'nin (UMAŞ) alt şirketler oluşturup Sudan'da altın aramak üzere anlaşma imzaladığını belirterek, "Özbekistan'da da 700 kilometre karenin üzerinde alanı kapsayacak iki ruhsat için imtiyaz sözleşmesini imzalamak üzereyiz. İnşallah, Afrika kıtası başta olmak üzere Orta Asya ve dünyanın Venezuela gibi önemli coğrafyalarında yer altı zenginliklerini kamu-özel ortaklığı veya kamu olarak ortaya çıkarmak için bir girişim içindeyiz." dedi.

Cansız, İstanbul Maden İhracatcıları Birliği (İMİB) Maden Sektörü Ödül Töreni Sektörel Vizyon Organizasyonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Milli Enerji ve Maden Politikası ile çok kapsamlı çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Madencilikte en temel sorunlardan birinin izinlerin çoklu makamlardan alınması ve bürokrasinin fazlalığı olduğunu vurgulayan Cansız, işlemlerin hızlanması için birçok kurumun yeniden yapılandırıldığını ve e-Maden projesinin başlatıldığını anlattı.

Cansız, yazılımı yüzde 95 tamamlanan e-Maden projesi ile 700'ü aşkın işlemin elektronik ortamda yapılacağını ve 32 kurumla yapılan protokoller kapsamında dijital ortamda veri alışverişi sağlandığını bildirdi.

Bu kapsamda 2019'da işlemlerin ve taleplerin daha hızlı bir şekilde tamamlanması için çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Cansız, "Geçen yıl bin 248 maden sahasını ihale ettik, 307 milyon liralık teklif geldi. Bu yıl üç bin maden sahası ihale edilecek. Aynı zamanda, 2018'de alüminyum için açtığımız uç ürün şartlı ihaleler bu yıl içinde demir, bakır, kurşun, çinko ve krom alanlarında devam edecek." açıklamasında bulundu.

- "2 bin 500 maden sahasına geçici durdurma"

Cansız, ayrıca olmazsa olmaz "güvenli madencilik" anlayışının tamamen benimsenmesi ve uygulanması için 2018'de 69 yer altı denetim uzmanı istihdam edildiğini söyledi.

Madenleri mavi, sarı ve kırmızı olmak üzere risk gruplarına göre üçe ayırdıklarını belirten Cansız, "2018'de 8 bin 88 maden sahası, yani 11 bin 95 maden ocağı, etkin, sıkı ve standartlaştırılmış şekilde denetlendi. Bu denetimler sırasında 2 bin 500 maden sahasının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Bu denetimler sonrasında madenlerde yaşanan kazalarda can kaybı yüzde 59 azaldı. Tabii ki hedefimiz bunu sıfıra indirmek." ifadelerini kullandı.

MTA çatısı altında kurulan UMAŞ'ın yurt dışındaki yer altı zenginliklerini araştırma faaliyetlerine de değinen Cansız, "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan Uluslararası Maden Arama Şirketi, alt şirketler oluşturarak Sudan'da altın aramak üzere anlaşma imzalandı. Özbekistan'da da 700 kilometre karenin üzerinde alanı kapsayacak iki ruhsat için imtiyaz sözleşmesini imzalamak üzereyiz. İnşallah, Afrika kıtası başta olmak üzere Orta Asya ve dünyanın Venezuela gibi önemli coğrafyalarında yer altı zenginliklerini kamu-özel ortaklığı veya kamu olarak ortaya çıkarmak için bir girişim içindeyiz." diye konuştu.

- "Sondaj derinliği yüzde 66 arttı"

MTA'nın ilk defa Türkiye Jeokimya Haritasını oluşturduğunu ve 701 bin kilometrekarelik bir alanın tarandığını belirten Cansız, hedefin 800 bin kilometrekarenin üzerinde tarama gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

Cansız, MTA'nın 2017'de 930 bin metre olan sondaj miktarının 2018'de bir milyon 544 bin metreye çıktığını belirterek, "Burada yüzde 66 artış gerçekleşti ve bu sondajların yüzde 70'i metalik ve uranyum alanlarında oldu." dedi.

Eti Maden'in de geçen yıl ilk defa ihracatta bir milyar doları aştığına dikkati çeken Cansız, şunları kaydetti:

"Eti Maden 2,4 milyon ton satış yaptı ve bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artış sergilendi. Dünya pazarındaki oranımız yüzde 57'den 59'a çıktı. Türkiye'de 3,3 milyar ton bor var. Bu alandaki performansımızı geri bırakmadan, katma değer konusunda çaba sarfetmemiz gerekiyor. Bor, potansiyeli çok yüksek bir element. Aynı zamanda, madencilikte iki milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızın büyük bir kısmı mermerden geliyor. Satılan mermer, çıkarılan mermerin yüzde 5-10'u seviyesine denk geliyor çünkü diğer kısımları artık olarak doğaya bırakılıyor. Bu yüzden, mermer artıklarının değerlendirilmesi için bir proje başlattık. Yurt dışından kurumlar ve üniversitelerle işbirliği içinde bu projemizi hayata geçiriyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, madencilikte en önemli eksikliklerden biri olan iletişim ve bilgilendirme konusunda da iyileştirme sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

PARTNERSamsung akıllı ayakkabı işine giriyor!Samsung akıllı ayakkabı işine giriyor!
IEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yokIEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok
Yılda 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdıYılda 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız İMİB Maden Özbekistan

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Ehliyet kimlik ve pasaport ücretlerinde yeni dönem

Ehliyet kimlik ve pasaport ücretlerinde yeni dönem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok

IEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok

Yılda 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdı

Yılda 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdı

Sabancı Vakfı 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak

Sabancı Vakfı 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak

TOKİ: 2018'de 15 milyar liralık hakediş ödemesi yapıldı

TOKİ: 2018'de 15 milyar liralık hakediş ödemesi yapıldı

Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

Bursa'da gelir vergisi rekortmeni Muharrem Yılmaz oldu

Bursa'da gelir vergisi rekortmeni Muharrem Yılmaz oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.