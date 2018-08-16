BERLİN (AA) - Türkiye, rezervlerindeki ABD tahvil ve bonosunu bu yılın ilk yarısında yüzde 45,24 azaltarak 28,8 milyar dolara indirdi.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin bu yılın ocak-haziran döneminde elindeki ABD hazine bono ve tahvili miktarını geçen yılın sonuna göre 23,8 milyar dolar azalttı. Geçen yılın aralık ayı sonunda ülkenin elinde 52,6 milyar dolarlık söz konusu tahvil ve bono pozisyonu vardı. Böylece, Türkiye ABD tahvili pozisyonunda yüzde 45,24'lük bir azalma görüldü.

Bu yılın haziran ayı sonunda Türkiye'nin rezervlerinde 28 milyar 839 milyon dolar değerinde ABD tahvil ve bonosu yer alırken, söz konusu portföyün yaklaşık 12,5 milyar doları uzun vadeli, 16,4 milyar doları ise kısa vadeli ABD varlıklarından oluşuyordu.

- Çin'in ABD'ye karşı 1,2 trilyon dolarlık tahvil kozu

Çin, Haziran 2018'de 1 trilyon 178 milyar dolarlık ABD hazine bono ve tahvili ile başlıca portföy sahipleri listesinde ilk sırada yer alıyor. Böylece Çin ABD Başkanı Donald Trump'un ticaret fazlası nedeniyle korumacı önlemlerine karşı elinde yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık tahvil kozu bulunduruyor.