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DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Vodafone Türkiye olarak, ana faaliyet alanımız olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürürken, dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz" - "Müşterilerimiz için her gün girip bakmak isteyecekleri ve başka yerde bulamayacakları çok özel avantajları barındıran zengin bir platform oluşturduk. Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda, müşterilerimize, en sevdikleri dijital ve lifestyle ürünleri şık ve kişiye özel bir tasarımla sunuyoruz. Bu platformla startup'ların büyümesine destek olmayı da hedefliyoruz"

DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım

İSTANBUL (AA) - Vodafone, dijital dünyanın sunduğu fırsat ve avantajlardan oluşan yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı.

Müşterilerinin ihtiyacını anlayan ve hayatlarını kolaylaştıran dijital çözümler sunmaya devam eden Vodafone, "Dijital marka" olma hedefi doğrultusunda müşterilerini dijital dünyanın fırsatlarıyla buluşturacak yeni bir platform geliştirdi.

Vodafone'un alanında lider markalarla özel kampanyalar yaparak fırsatları bir araya getirdiği Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda; oyun, alışveriş, servis, seyahat, eğlence, hediye, beyaz eşya, yeme-içme, sağlık-spor, eğitim olmak üzere 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel iş birliği yaptığı 69 markanın teklifleri sunuluyor.

Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen platformun, yıl sonuna kadar toplam 100 firmalık ekosisteme ulaşması ve 5 yılda yaklaşık 500 milyon TL'lik ekonomik değer oluşturması hedefleniyor.

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Yemeksepeti Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Barış Sönmez, Trendyol Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Erdem İnan, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan ve Colin's Genel Müdür Yardımcısı Hülya Eroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

- "500 milyon TL'lik ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Vodafone Türkiye olarak ana faaliyet alanlarından olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümenin yanı sıra dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda da hızla ilerlediklerini söyledi.

Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyada müşterilerin dijital yol arkadaşı olmayı hedeflediklerini belirten Aksoy, "Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda halihazırda ayrı ayrı sunduğumuz tüm avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz." dedi.

Aksoy, müşteriler için her gün girip bakmak isteyecekleri ve başka yerde bulamayacakları çok özel avantajları barındıran zengin bir platform oluşturduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda, müşterilerimize, en sevdikleri dijital ve lifestyle ürünleri şık ve kişiye özel bir tasarımla sunuyoruz. Bu platformla startup'ların büyümesine destek olmayı da hedefliyoruz. Startup’lara ürünlerini pazarlayabilmeleri erişimi yüksek ve etkili bir kanal sunuyoruz. Halihazırda 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığımız 69 markayla hizmet verdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile 5 yılda 500 milyon TL'lik ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Dijital hayatın yenilik ve avantajlarından yararlanmak isteyen tüm müşterilerimizi Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’na bekliyoruz."

- Startup'ların büyümesine destek

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda, Vodafone müşterilerinin dijital talep ve ihtiyaçlarına geniş bir iş ortakları ekosistemiyle yanıt veriliyor. Alanında lider markalarla özel kampanyalar yapan Vodafone, müşterilerine piyasada bulamayacakları özel fırsatlar sağlıyor.

Tüm paydaşların kazandığı bir ortaklık modelinin uygulandığı Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda, müşteriler sevdikleri markaların indirimli fiyatlarından faydalanırken, markalar da ekstra satış yapıp ekstra müşteri kazandıkları bir kanala sahip oluyor.

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nın bünyesinde startup'lar da bulunuyor. Bu platform ile startup'ların büyümesine destek olmayı hedefleyen Vodafone, startup’lara ürünlerini pazarlayabilmeleri için alternatif bir kanal sağlarken, kendi de müşterilerine en yenilikçi ve güncel ürünleri sunma imkanı buluyor.

- Son 3 ayda aktif kullanıcı sayısı 14 milyonu aştı

Potansiyel vadeden startup'lara yatırım da yapan Vodafone, bu kapsamda kendi mobil oyun markasını yaratma yolunda ilk adımları atarak Tavla Stars markasıyla iş birliği yapmaya başladı. Vodafone, dijitalleşen sektörlerde yeni yatırımlar yapmaya ve ekosisteminde yer alan startup'ların satışlarını artırmak için müşterilerine GB promosyonu vererek desteklemeye hazırlanıyor.

Vodafone'un 2 yıl önce kullanıma sunduğu Vodafone Yanımda mobil uygulaması, müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkanı veriyor. Ağırlıklı olarak bakiye kontrolü, fatura ödeme, ek paket alma gibi GSM işlemleri için kullanılan Vodafone Yanımda, kullanıcılarına her hafta sürpriz hediyeler de kazandırıyor.

Son 3 ayda aktif kullanıcı sayısı 14 milyonu aşan Vodafone Yanımda’nın aynı dönemde uygulama trafiği ise 700 milyonun üzerine çıktı. Vodafone abonelerinin her 36 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, mobil uygulama analitik pazarının lider girişimlerinden App Annie'nin ilk 10’unda yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Aksoy Vodafone Türkiye Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası

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