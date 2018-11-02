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FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:55 | Son Güncelleme

"Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi ilk toplantısını yaptı" başlığıyla dün yayımlanan haberimizde yer alan "Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç" ifadesi, "Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi ilk toplantısını yaptı
- Hazine ve Maliye Bakanlığı:
- "Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır"
- "Ülkemiz sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alınmıştır"

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) ilk toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Ekonomi Programı kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) yerine kurulacağı açıklanan FİKKO'nun ilk toplantısı Albayrak başkanlığında yapıldı.

Albayrak, Twitter hesabından da toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, FİKKO'nun, finansal sistemin koordinasyonunda daha aktif bir rol üstleneceğini belirtti.

Toplantıda, makroekonomik gelişmelere ilişkin küresel piyasalardaki görünüm değerlendirildi.

Açıklamada, toplantıya ilişkin şunlar kaydedildi:

"FİKKO'nun, finansal sistemin koordinasyonunda daha aktif bir rol üstlenebilmesi adına, çalışma usul ve esasları, toplantı sıklığı ve oluşturulacak alt gruplar ele alınmıştır.

Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır.

Ayrıca, bankaların sermaye ve likidite yeterliliklerine ilişkin yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alınmıştır. Küresel ve yerel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların reel sektöre olan etkileri görüşülmüş, bunun finansal sektöre yansımaları da göz önünde bulundurularak, istihdam ve vergi gelirlerinin sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler tüm yönleriyle değerlendirilmiştir.

Son olarak, ülkemiz sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alınmıştır."

Toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın katıldı.

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Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi

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