FİNANS

DÜZELTME

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

"Merkez Bankası rezervleri" başlıklı haberimizin 4. paragrafındaki "88 milyar 282 milyon dolardan 86 milyar 142 milyon dolara" ifadesi "86 milyar 282 milyon dolardan 88 milyar 142 milyon dolara" şeklinde değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Merkez Bankası rezervleri - Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 88 milyar 142 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 860 milyon dolar artarak 88 milyar 142 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 2 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 579 milyon dolar artışla 69 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Ekim ile biten haftada 67 milyar 606 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar artarak 18 milyar 676 milyon dolardan 18 milyar 957 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 860 milyon dolar yükselişle 86 milyar 282 milyon dolardan 88 milyar 142 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702110.04727.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.201824.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 28.09.2018 17.667 66.989 84.656 05.10.2018 17.90866.28884.196
12.10.2018 17.961 66.402 84.363 19.10.201818.54365.27283.81526.10.201818.676 67.606 86.282 02.11.2018 18.957 69.185 88.142

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldiBİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldi
TOBB / Hisarcıklıoğlu:  Artık alın terinin yerini akıl teri alıyorTOBB / Hisarcıklıoğlu:  Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brüt döviz rezervleri haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

En Çok Okunan Haberler

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Kirada oturanlar dikkat! Kasım 2018 kira zam oranı açıklandı

Kirada oturanlar dikkat! Kasım 2018 kira zam oranı açıklandı

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek

Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek

Binlerce çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yaptı, işinden oldu

Binlerce çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yaptı, işinden oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 

ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldi

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldi

TOBB / Hisarcıklıoğlu:  Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor

TOBB / Hisarcıklıoğlu:  Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor

“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor 

TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor 

SÖYLEŞİ: Bitcoin ancak “tek ülke tek devlet” anlayışıyla yaygınlaşabilir

SÖYLEŞİ: Bitcoin ancak “tek ülke tek devlet” anlayışıyla yaygınlaşabilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.